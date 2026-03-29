Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt"

De Rode Duivels vonden gisteren vlot de weg naar doel, ondanks de afwezigheid van Romelu Lukaku. Marc Degryse ziet momenteel geen alternatieven voor de spits van Napoli en ziet één Duivel die op zoek is naar zichzelf.

Lukaku was lange tijd out met een hamstringblessure en komt momenteel maar weinig aan spelen toe. Hij moet het bij Napoli doen met korte invalbeurten of een plek op de bank.

Lukaku is moeilijk te vervangen

Marc Degryse maakte zich gisteren zorgen in de studio van VTM. "We weten hoe moeilijk het is om hem te vervangen", vertelde de voormalige Rode Duivel, die geen alternatieven ziet.

"Openda is al anderhalf jaar de weg kwijt", onderstreepte hij. "Hij weet de goal niet meer staan. De Ketelaere is geen diepe spits, maar speelt liever in de pocket."

"Stassin speelt in de Franse tweede klasse en is nog niet klaar om een WK te spelen. Vermant heeft de beste cijfers, maar zit op de bank bij Club. Tja... Begin er maar aan."

Rudi Garcia en bij uitbreiding heel België hopen een topfitte Romelu Lukaku te zien op het WK. Met zijn fysieke présence en scorend vermogen kan de aanvaller het elke verdediging nog altijd aartsmoeilijk maken.