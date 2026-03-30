Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout

Eddy Snelders zit momenteel enkele dagen in de gevangenis. Daar liep het meteen grondig mis met de ex-voetbalcommentator.

Miserie bij de eerste wandeling

Eddy Snelders werd veroordeeld voor zedenfeiten. Hij kreeg een celstraf van vijf jaar, waarvan achttien maanden effectief uitgesproken werd.

Snelders zit sinds kort in de gevangenis. Hij moet minstens zes maanden effectief zitten, vooraleer hij een aanvraag kan doen voor een vervroegde vrijlating met enkelband.

Tijdens de eerste gemeenschappelijke wandeling ging het meteen fout. Enkele gedetineerden vielen Snelders aan. Hij kreeg een klap op het hoofd, maar kon niet zeggen wie dat deed.

Het incident liet volgens Het Laatste Nieuws een diepe indruk na bij Snelders. Er is een onderzoek gestart, maar camerabeelden konden geen uitsluitsel brengen. Snelders vroeg een overplaatsing naar een andere gevangenis.

Veiligheidsmaatregelen

“Dit zal worden afgehandeld zoals elk ander incident in een gevangenis”, vertelt woordvoerster Kathleen Van de Vijver van het gevangeniswezen aan de krant. “De algemene richtlijn is dat er na zulke incidenten extra veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen.”





“Dat kan dan bijvoorbeeld zijn dat de gedetineerde in kwestie voortaan alleen op wandeling gaat. Dat wordt telkens bekeken in overleg tussen de gevangenisdirectie en de gedetineerde”, besluit ze.