Staat niets de grootse terugkeer naar RSC Anderlecht nog in de weg? Ook Radio Tutto Napoli verwacht aankondiging van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku blijft in België aan zijn herstel werken. En dat is niét volgens de richtlijnen van SSC Napoli. Komt er een einde aan het huwelijk tussen beide partijen?

In 't kort: Romelu Lukaku meldde zich vorige week aan in Tubeke. Big Rom gaf echter meteen te kennen dat hij de trip naar de Verenigde Staten wou skippen om geen trainingsdagen te verliezen. 

Lukaku wil met (het team van) Lieven Maesschalck verder werken aan zijn fitheid. Met het oog op het WK uiteraard én niet met het oog op de slotweken in de Italiaanse Serie A. En dat is niet naar de zin van Naploli.

Romelu Lukaku moét dinsdag terug in Napels staan

Partenopei gaf Lukaku tot komende dinsdag de tijd om terug te keren naar Napels. In een statement lijkt het er niet op dat Lukaku morgen aan de poorten van het Stadio Diego Armando Maradona zal staan.

Ondertussen komt er geen communicatie meer uit Napels. Radio Tutto Napoli weet wat dat wil zeggen. Het is namelijk opmerkelijk dat een flamboyante voorzitter als Aurelio De Laurentiis niet meteen reageert op zo'n berichten.

Het is geen geheim dat Napoli af wil van (het loon van) Lukaku. Bovendien lijkt de grootse terugkeer van de Rode Duivel naar RSC Anderlecht steeds meer in het achterhoofd te spelen. Maar is de aanvaller bereid om enkele miljoenen euro's in te leveren?

Enkele Saoedische clubs trekken aan de mouw van Big Rom, maar daar wil de speler niét heen. De Major League Soccer dan? "Ik wil nog voor de prijzen spelen als ik terug bij Anderlecht ben", liet Lukaku al meermaals optekenen. Dan ga je toch niet eerst nog enkele seizoenen elders voetballen?

