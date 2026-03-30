Een eerste steen of helemaal terug naar af? Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in stadiondossier van Club Brugge

Komend weekend schiet de Champions Play-Off uit de startblokken. Club Brugge wil absoluut de landstitel bijschrijven op het palmares. Al staat er deze week een nog belangrijker moment in de agenda van Bart Verhaeghe.

Club Brugge start de Champions Play-Off op Paasmaandag met een thuiswedstrijd tegen RSC Anderlecht. De West-Vlamingen willen meteen de puntjes op de i zetten.

Vorig seizoen ging Union SG met de oppergaai lopen. Twee seizoenen zonder titel is géén optie voor Club Brugge. Om van de toorn van Bart Verhaeghe nog maar te zwijgen indien het zou mislopen.

Topper op Paasmaandag, maar eerst...

Al is de voorzitter van Club Brugge wellicht nog niet bezig met de topper. Komende donderdag staat met stip aangeduid in de agenda. Dan buigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich over het blauw-zwarte stadiondossier.

Hoe die vork ondertussen in de steel zit? De voorbije maanden zette Club Brugge belangrijke stappen. Al blijven enkele buurtbewoners en oppositiegroepen tegen de bouw van een nieuwe voetbaltempel.

Raad van Vergunningsbetwistingen moét oordelen

De Raad van State verwierp de klacht van de buurtbewoners eind januari al, maar er werd een tweede procedure aangespannen bij de Raad voor Vergunningsbewtistingen. En die pleidooien staat komende donderdag op het programma.





Na de zitting heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen zestig dagen de tijd om een uitspraak te formuleren. Mag Club Brugge binnenkort eindeljik aan een eerste steen denken? Of is blauw-zwart opnieuw bij af?