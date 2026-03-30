Straf! Beerschot pakt uit met maar liefst vier opties die gelicht worden van sterkhouders

Beerschot kiest resoluut voor stabiliteit richting volgend seizoen. De club heeft de contractopties gelicht van Brian Plat, Genki Haraguchi, Nick Shinton en Dennis Gyamfi.

Met die beslissing houdt Beerschot vier belangrijke pionnen langer aan boord. De club wil zo verder bouwen op de huidige kern en mikt duidelijk op continuïteit binnen de selectie.

Achterin blijft Plat een sleutelfiguur. De Nederlander, die overkwam van FC Volendam, groeide uit tot een vaste waarde en liet zich zelfs opmerken met een hattrick tegen RSCA Futures. Ook Gyamfi blijft een vaste kracht op de rechterflank.

Op het middenveld behoudt Beerschot de ervaring van Haraguchi. De Japanse ex-international is uitgegroeid tot een publiekslieveling en zorgt met zijn techniek en overzicht voor balans in het elftal.

De ruggegraat van de selectie blijft behouden

Tussen de palen blijft Shinton de nummer één. De doelman beleeft een sterk seizoen en onderscheidt zich met zijn vele clean sheets en betrouwbare prestaties.



Sportief directeur Murat Akin is tevreden met de contractverlengingen. “Deze vier spelers vormen de ruggengraat van onze selectie”, klinkt het. Beerschot wil met deze kern verder bouwen aan de toekomst.