Philippe Albert noemt de zwakste schakel bij de Rode Duivels

De 2-5-overwinning van de Rode Duivels zorgt voor de nodige euforie. Maar Philippe Albert plaatst daar de nodige kanttekeningen bij en noemt zelfs de zwakste schakel van het elftal.

Overdreven zege tegen de VS

De 2-5-eindstand tegen de Verenigde Staten valt enorm zwaar uit voor de thuisploeg, zeker als je naar het spelbeeld van deze match kijkt. Het had gerust anders kunnen lopen.

Volgens Philippe Albert had het bij de rust even goed 2-0 in het voordeel van de Amerikanen kunnen staan, maar in plaats daarvan zorgde De Bast voor een knappe gelijkmaker vlak voor de pauze.

“Op basis van wat we zaterdagavond zagen, blijft de verdediging werkpunt nummer één”, zegt Albert over de Rode Duivels in La Capitale.

De Cuyper als zwakste schakel

Hij zag één plek waar het grandioos fout loopt. “Vooral de linkerflank, waar De Cuyper stond, was problematisch: naar mijn gevoel zat hij totaal niet in de wedstrijd.”



De ex-speler van Club Brugge werd telkens op dezelfde manier in verlegenheid gebracht. “De Amerikanen konden veel ballen in zijn rug uitspelen, en daar zullen zeker nog aanpassingen nodig zijn”, besluit de analist.