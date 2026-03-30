Drama bij heropening Estadio Azteca: fan laat het leven

Een oefenwedstrijd tussen Mexico en Portugal is overschaduwd door een tragisch incident. Net voor de aftrap kwam een supporter om het leven na een val in het stadion.

De wedstrijd vond plaats in het Estadio Azteca, dat recent werd gerenoveerd en officieel heropend werd. Het iconische stadion zal ook een belangrijke rol spelen tijdens het komende FIFA Wereldkampioenschap 2026.

Wat een feestelijke avond moest worden, kreeg echter een dramatische wending nog voor de wedstrijd begon. Een fan viel van de VIP-tribune naar beneden en kwam terecht op de parking onder het stadion.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het slachtoffer nog te reanimeren. Alle hulp kwam echter te laat: de man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Volgens de eerste berichten van de lokale politie was de man mogelijk onder invloed van alcohol. Hij zou geprobeerd hebben om van de tweede naar de eerste verdieping te klimmen, waarna het misging.



Het incident werpt een schaduw over de heropening van het stadion. Verdere details over de omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig nog niet bekend.