Voormalig voetbalcommentator zit effectief in de cel

Eddy Snelders zit effectief in de cel. De voormalige voetbalcommentator meldde zich vorige week vrijwillig aan in de gevangenis van Turnhout om zijn straf uit te zitten.

Anderhalve maand geleden werd de 66-jarige Snelders veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan achttien maanden effectief. Hij werd schuldig bevonden aan onder meer voyeurisme, exhibitionisme en aanranding.

De rechtbank oordeelde streng, onder meer omdat er in verschillende gevallen sprake was van fysiek contact met de slachtoffers. Dat woog zwaar door in de uiteindelijke strafmaat.

Omdat het om zedenfeiten gaat, was het al duidelijk dat Snelders zijn effectieve celstraf ook daadwerkelijk zou moeten uitzitten. Na het ontvangen van zijn oproepingsbrief meldde hij zich dan ook aan bij de gevangenis.

Volgens de informatie van Het Nieuwsblad verblijft Snelders momenteel onder een normaal gevangenisregime in Turnhout. Zijn advocaat heeft voorlopig niet gereageerd op de ontwikkelingen.



Op termijn bestaat de mogelijkheid dat zijn verdediging een aanvraag indient om de straf gedeeltelijk onder elektronisch toezicht uit te zitten. Voorlopig blijft hij echter in de cel.