Philippe Albert ziet ongelofelijk iets gebeuren met Nathan De Cat op het WK

Nathan De Cat maakte tegen de VS zijn eerste minuten als Rode Duivel. Analist Philippe Albert zegt dat er wel eens iets heel ongelooflijks zou kunnen gebeuren met hem op het WK.

Dat Nathan De Cat nu al met de Rode Duivels meegaat op stage en ook al zijn eerste minuten met de nationale ploeg pakte is knap, maar ook een heel goede leerschool.

Volgens Philippe Albert is het een voorproefje van wat hem de komende jaren te wachten staat. En ook deze zomer zou De Cat volgens de analist wel eens kunnen uitblinken op het WK zelf.

“Voor mij geldt: zodra de jonge Anderlecht-speler zich zó duidelijk onderscheidt, moet hij in aanmerking komen voor de nationale ploeg”, zegt Albert aan La Capitale. “En waarom niet meteen in de selectie van 26?”

Hij ziet veel gelijkenissen met de kansen die Tielemans in 2018 kreeg. “Martinez nam hem toen mee naar Rusland om hem wat ervaring te laten opdoen, vooral op menselijk vlak. Hem een toernooi laten ‘winnen’ vooraleer hem in het volgende echt te lanceren.”

Albert was toen onder de indruk van wat Tielemans deed. “Kijk naar het resultaat: de youngster ontpopte zich tot een van de eerste invallers tijdens de wedstrijden. Hij ontplofte meteen op zijn eerste WK! Waarom zouden we dat kunstje niet kunnen herhalen met De Cat?”, besluit Albert.

Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

