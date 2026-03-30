Nederlanders kijken anders naar keuze van Bounida voor Marokko: "Als ze niet goed genoeg zijn..."

De discussie over spelers die kiezen voor het nationale elftal van Marokko kreeg zondag een opvallende wending in *Studio Voetbal*. Aanleiding was de keuze van Rayane Bounida om niet voor België, maar voor Marokko uit te komen. De analisten verschilden daarbij duidelijk van mening over de redenen.

Volgens Imke Courtois is het een evolutie die moeilijk te stoppen valt. Zij benadrukte dat zulke keuzes vaak diep persoonlijk zijn en voortkomen uit identiteit en verbondenheid. “Het komt uiteraard in de pers en we zijn daar treurig om”, stelde ze. “Ik kan daar niets tegen inbrengen. Het heeft heel vaak te maken met roots, het ligt dicht bij het hart en het heeft geen zin om hen dan toch te gaan overtuigen.”

Wim Kieft ziet het genuanceerder en denkt dat er meer meespeelt dan alleen emotie. Volgens hem maken spelers ook een rationele afweging over hun sportieve toekomst en kansen op succes. “Het is denk ik vaak roots, maar ook een afweging...”, klonk het. “Marokko is wel aardig aan de weg aan het timmeren.”

Daarbij wijst Kieft op het perspectief dat het nationale elftal van Marokko momenteel biedt. “De afweging tussen Marokko of België: dan denken ze toch misschien dat ze daar meer perspectief hebben op succes”, voegde hij eraan toe. Volgens hem is de keuze dus deels strategisch en niet enkel gebaseerd op gevoel.

Rafael van der Vaart heeft een uitgesproken mening over spelers die kiezen voor Marokko

Rafael van der Vaart kijkt een stuk kritischer naar de situatie en spaarde de spelers niet in zijn analyse. Hij stelde dat de keuze voor Marokko vaak voortkomt uit een gebrek aan kansen bij andere nationale ploegen. “Ik wil niet lullig doen, maar alle Marokkanen die hier niet goed genoeg zijn, die gaan voor Marokko spelen”, zei hij scherp.

De oud-international maakte wel een uitzondering voor Hakim Ziyech, die hij graag bij Nederland had gezien. Toch bleef Van der Vaart bij zijn standpunt en minimaliseerde hij de dreiging van Marokko op een eindtoernooi. “Als jij het toernooi wil winnen, wij als Nederland, dan ga je je niet druk maken om Marokko”, besloot hij.