Nederlanders kijken anders naar keuze van Bounida voor Marokko: "Als ze niet goed genoeg zijn..."

De discussie over spelers die kiezen voor het nationale elftal van Marokko kreeg zondag een opvallende wending in *Studio Voetbal*. Aanleiding was de keuze van Rayane Bounida om niet voor België, maar voor Marokko uit te komen. De analisten verschilden daarbij duidelijk van mening over de redenen.

Volgens Imke Courtois is het een evolutie die moeilijk te stoppen valt. Zij benadrukte dat zulke keuzes vaak diep persoonlijk zijn en voortkomen uit identiteit en verbondenheid. “Het komt uiteraard in de pers en we zijn daar treurig om”, stelde ze. “Ik kan daar niets tegen inbrengen. Het heeft heel vaak te maken met roots, het ligt dicht bij het hart en het heeft geen zin om hen dan toch te gaan overtuigen.”

Wim Kieft ziet het genuanceerder en denkt dat er meer meespeelt dan alleen emotie. Volgens hem maken spelers ook een rationele afweging over hun sportieve toekomst en kansen op succes. “Het is denk ik vaak roots, maar ook een afweging...”, klonk het. “Marokko is wel aardig aan de weg aan het timmeren.”

Daarbij wijst Kieft op het perspectief dat het nationale elftal van Marokko momenteel biedt. “De afweging tussen Marokko of België: dan denken ze toch misschien dat ze daar meer perspectief hebben op succes”, voegde hij eraan toe. Volgens hem is de keuze dus deels strategisch en niet enkel gebaseerd op gevoel.

Rafael van der Vaart heeft een uitgesproken mening over spelers die kiezen voor Marokko

Rafael van der Vaart kijkt een stuk kritischer naar de situatie en spaarde de spelers niet in zijn analyse. Hij stelde dat de keuze voor Marokko vaak voortkomt uit een gebrek aan kansen bij andere nationale ploegen. “Ik wil niet lullig doen, maar alle Marokkanen die hier niet goed genoeg zijn, die gaan voor Marokko spelen”, zei hij scherp.

De oud-international maakte wel een uitzondering voor Hakim Ziyech, die hij graag bij Nederland had gezien. Toch bleef Van der Vaart bij zijn standpunt en minimaliseerde hij de dreiging van Marokko op een eindtoernooi. “Als jij het toernooi wil winnen, wij als Nederland, dan ga je je niet druk maken om Marokko”, besloot hij.

Rudi Garcia zal roteren: deze Rode Duivels kunnen hopen op een basisplaats tegen Mexico

Straf! Beerschot pakt uit met maar liefst vier opties die gelicht worden van sterkhouders

Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout

Amnesty International stuurt stevige waarschuwing voor fans, spelers en journalisten voor WK

Grote lof voor financiële aanpak 1B-club: "Dat geeft aan dat hij de grenzen aftast"

📷 'Gesprekken in vergevorderd stadium: Club Brugge dicht bij nieuwe middenvelder'

Romelu Lukaku beslist toch terug te keren naar Napels: Anderlecht-fans mogen wel nog harder dromen

België heeft een nieuwe vedette en alle toplanden zijn er jaloers op

Philippe Albert ziet ongelofelijk iets gebeuren met Nathan De Cat op het WK

Romelu Lukaku komt met statement na alle miserie met Napoli

🎥 52 jaar en nog altijd even gevaarlijk: ex-speler van Anderlecht laat het net trillen op Anfield

Zware klap voor Standard: sterkhouder weer weken buiten strijd

Verliest Anderlecht opnieuw toptalent door gebrek aan kansen? Premier League-club toont al interesse

Belgische profclub staat te koop: eigenaar volledig buitenspel gezet

Frankrijk kan drie selecties naar WK sturen, maar bondscoach Deschamps is al zeker van 20 namen

Dit is geen toeval meer: maar liefst 10 spelers - ook Rode Duivel - topclub haken af voor hun nationale ploeg

Complete verrassing: KRC Genk neemt afscheid van sleutelpion

De grootste Premier League-clubs hebben allemaal JPL-verdediger op hun lijstje staan

Drama bij heropening Estadio Azteca: fan laat het leven

Voormalig voetbalcommentator Eddy Snelders zit effectief in de cel

Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

Ex-speler van Standard vertelt straf verhaal: "Hij wachtte me na de training op met een mes"

"Het is best vervelend": Courtois ziet geen andere mogelijkheid voor toekomst Rode Duivels

Martinez, Tedesco of Garcia? Grün zegt welke bondscoach kritiek verdient

Opvallende beelden: Rode Duivels krijgen fouille op de tarmac

Het WK... zonder Lionel Messi? "De beslissing ligt bij hem"

Bondscoach wordt onwel tijdens teambespreking: met spoed naar ziekenhuis

Bizarre anekdote over Kompany-deal bij Bayern: "Zonder contract moest hij niet terugkeren"

Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..."

📷 'Interesse groeit voor Onuachu: ook deze knappe deals zijn een optie'

'Contractnieuws bij KV Mechelen: beslissing over drie opties in contract genomen'

Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie)

Anderlecht houdt been stijf: terugkeer van verhuurde speler of hoge vraagprijs betalen

'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden'

Rode Duivel spreekt over zijn eerste trainingssessie bij de nationale ploeg en hoe hij werd weggespeeld

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 29
PSV PSV 04/04 Utrecht Utrecht
Telstar Telstar 04/04 FC Groningen FC Groningen
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 04/04 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
Excelsior Excelsior 04/04 NEC NEC
Ajax Ajax 04/04 FC Twente FC Twente
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 05/04 Zwolle Zwolle
Heerenveen Heerenveen 05/04 Heracles Heracles
FC Volendam FC Volendam 05/04 Feyenoord Feyenoord
NAC NAC 05/04 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam

