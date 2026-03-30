Rudi Garcia zal roteren: deze Rode Duivels kunnen hopen op een basisplaats tegen Mexico

Johan Walckiers
Iedereen weet het: het elftal dat in de nacht van dinsdag op woensdag tegen Mexico aan de aftrap verschijnt, zal er heel anders uitzien dan de ploeg die in Atlanta begon tegen de VS. Maar wie kan daar van profiteren ?

Matz Sels

Het staat nu al vast: Senne Lammens maakt onder de lat plaats voor Matz Sels. Een logische beloning voor een trouwe dienaar van de nationale ploeg, die bij afwezigheid van Thibaut Courtois onder Tedesco meer dan zijn job heeft gedaan. Al heeft zijn moeilijke seizoen bij Nottingham Forest hem misschien van nummer twee naar drie doen zakken, Sels zal zich willen tonen, ook al hopen we nog altijd onze doelman niet al te vaak nodig te hebben.

Koni De Winter

We hadden al ingezet op zijn basisplaats tegen de VS, en we zouden nu echt verrast zijn als hij niet zou starten tegen Mexico. Na een topseizoen bij AC Milan heeft Koni De Winter al wat krediet opgebruikt bij de nationale ploeg, maar op papier is hij een stevige kandidaat om in juni naast Debast te starten.

Arthur Theate

Garcia zal waarschijnlijk geen 11 wissels doorvoeren, dus een van de twee centrale verdedigers van zaterdag zou best weleens kunnen blijven staan. Maar Theate speelde zaterdag geen minuut, en dus mogen we ervan uitgaan dat hij dinsdag veel kans maakt om te starten. Garcia kent hem door en door en maakte van hem een certitude: wordt De Winter zijn complement of zijn concurrent?

Joaquin Seys

In theorie is de kans klein dat een speler van Club Brugge op het WK de plek inneemt van een speler van Brighton... maar Seys is bezig aan een XXL-seizoen en De Cuyper heeft het wat moeilijk. Tegen de VS was De Cuyper een van de mindere Rode Duivels. Joaquin Seys aan de aftrap tegen Mexico zou dus maar een halve verrassing zijn.

Youri Tielemans

Als hij niet start, is het om fysieke redenen, maar de kapitein zal er waarschijnlijk op staan om in een van de twee interlandduels in de basis te staan. Rudi Garcia zal ongetwijfeld afwachten hoe fit hij is, maar als Tielemans fit is, begint hij op het middenveld.

Dodi Lukebakio

Kan hij als basisspeler brengen wat hij zaterdag als invaller bracht? Dat is misschien de volgende grote uitdaging voor de man van de match van zaterdag, Dodi Lukebakio. Met zijn twee goals tegen de VS herinnerde hij het publiek eraan dat hij, tenzij er iets geks gebeurt, gewoon bij de 26 voor het WK zal zitten; dat zou nu beloond moeten worden met een basisplaats.

Lucas Stassin

Geen speelminuut: Lucas Stassin hoorde zaterdag zeker bij de grote ontgoochelden. En wat als dat was om hem tegen Mexico te laten starten? Loïs Openda zou dan een stevig signaal krijgen, maar het is een plausibel scenario.

Straf! Beerschot pakt uit met maar liefst vier opties die gelicht worden van sterkhouders

13:38
Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout

13:30
2
Amnesty International stuurt stevige waarschuwing voor fans, spelers en journalisten voor WK

10:30
2
Grote lof voor financiële aanpak 1B-club: "Dat geeft aan dat hij de grenzen aftast"

13:15
België heeft een nieuwe vedette en alle toplanden zijn er jaloers op

09:30
14
Romelu Lukaku komt met statement na alle miserie met Napoli

11:40
1
📷 'Gesprekken in vergevorderd stadium: Club Brugge dicht bij nieuwe middenvelder'

13:00
Zware klap voor Standard: sterkhouder weer weken buiten strijd

12:40
Nederlanders kijken anders naar keuze van Bounida voor Marokko: "Als ze niet goed genoeg zijn..."

11:20
1
🎥 52 jaar en nog altijd even gevaarlijk: ex-speler van Anderlecht laat het net trillen op Anfield

12:20
1
Belgische profclub staat te koop: eigenaar volledig buitenspel gezet

11:00
Frankrijk kan drie selecties naar WK sturen, maar bondscoach Deschamps is al zeker van 20 namen

10:00
1
Dit is geen toeval meer: maar liefst 10 spelers - ook Rode Duivel - topclub haken af voor hun nationale ploeg

08:20
1
Complete verrassing: KRC Genk neemt afscheid van sleutelpion

10:39
Romelu Lukaku beslist toch terug te keren naar Napels: Anderlecht-fans mogen wel nog harder dromen

08:00
2
Verliest Anderlecht opnieuw toptalent door gebrek aan kansen? Premier League-club toont al interesse

09:00
1
Philippe Albert ziet ongelofelijk iets gebeuren met Nathan De Cat op het WK

07:00
3
De grootste Premier League-clubs hebben allemaal JPL-verdediger op hun lijstje staan

08:40
Drama bij heropening Estadio Azteca: fan laat het leven

07:40
Voormalig voetbalcommentator Eddy Snelders zit effectief in de cel

07:20
Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

22:30
9
Ex-speler van Standard vertelt straf verhaal: "Hij wachtte me na de training op met een mes"

06:30
Martinez, Tedesco of Garcia? Grün zegt welke bondscoach kritiek verdient

21:40
Opvallende beelden: Rode Duivels krijgen fouille op de tarmac

21:00
"Het is best vervelend": Courtois ziet geen andere mogelijkheid voor toekomst Rode Duivels

23:00
3
Het WK... zonder Lionel Messi? "De beslissing ligt bij hem"

22:00
1
Bondscoach wordt onwel tijdens teambespreking: met spoed naar ziekenhuis

21:20
Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..."

18:00
2
📷 'Interesse groeit voor Onuachu: ook deze knappe deals zijn een optie'

20:30
OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie)

20:00
3
'Contractnieuws bij KV Mechelen: beslissing over drie opties in contract genomen'

19:30
'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden'

19:00
6
Rode Duivel spreekt over zijn eerste trainingssessie bij de nationale ploeg en hoe hij werd weggespeeld

16:00
De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA

15:10
1
Bizarre anekdote over Kompany-deal bij Bayern: "Zonder contract moest hij niet terugkeren"

18:30
Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

15:30

