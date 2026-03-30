Rudi Garcia zal roteren: deze Rode Duivels kunnen hopen op een basisplaats tegen Mexico

Iedereen weet het: het elftal dat in de nacht van dinsdag op woensdag tegen Mexico aan de aftrap verschijnt, zal er heel anders uitzien dan de ploeg die in Atlanta begon tegen de VS. Maar wie kan daar van profiteren ?

Matz Sels

Het staat nu al vast: Senne Lammens maakt onder de lat plaats voor Matz Sels. Een logische beloning voor een trouwe dienaar van de nationale ploeg, die bij afwezigheid van Thibaut Courtois onder Tedesco meer dan zijn job heeft gedaan. Al heeft zijn moeilijke seizoen bij Nottingham Forest hem misschien van nummer twee naar drie doen zakken, Sels zal zich willen tonen, ook al hopen we nog altijd onze doelman niet al te vaak nodig te hebben.

Koni De Winter

We hadden al ingezet op zijn basisplaats tegen de VS, en we zouden nu echt verrast zijn als hij niet zou starten tegen Mexico. Na een topseizoen bij AC Milan heeft Koni De Winter al wat krediet opgebruikt bij de nationale ploeg, maar op papier is hij een stevige kandidaat om in juni naast Debast te starten.

Arthur Theate

Garcia zal waarschijnlijk geen 11 wissels doorvoeren, dus een van de twee centrale verdedigers van zaterdag zou best weleens kunnen blijven staan. Maar Theate speelde zaterdag geen minuut, en dus mogen we ervan uitgaan dat hij dinsdag veel kans maakt om te starten. Garcia kent hem door en door en maakte van hem een certitude: wordt De Winter zijn complement of zijn concurrent?

Joaquin Seys

In theorie is de kans klein dat een speler van Club Brugge op het WK de plek inneemt van een speler van Brighton... maar Seys is bezig aan een XXL-seizoen en De Cuyper heeft het wat moeilijk. Tegen de VS was De Cuyper een van de mindere Rode Duivels. Joaquin Seys aan de aftrap tegen Mexico zou dus maar een halve verrassing zijn.





Youri Tielemans

Als hij niet start, is het om fysieke redenen, maar de kapitein zal er waarschijnlijk op staan om in een van de twee interlandduels in de basis te staan. Rudi Garcia zal ongetwijfeld afwachten hoe fit hij is, maar als Tielemans fit is, begint hij op het middenveld.

Dodi Lukebakio

Kan hij als basisspeler brengen wat hij zaterdag als invaller bracht? Dat is misschien de volgende grote uitdaging voor de man van de match van zaterdag, Dodi Lukebakio. Met zijn twee goals tegen de VS herinnerde hij het publiek eraan dat hij, tenzij er iets geks gebeurt, gewoon bij de 26 voor het WK zal zitten; dat zou nu beloond moeten worden met een basisplaats.

Lucas Stassin

Geen speelminuut: Lucas Stassin hoorde zaterdag zeker bij de grote ontgoochelden. En wat als dat was om hem tegen Mexico te laten starten? Loïs Openda zou dan een stevig signaal krijgen, maar het is een plausibel scenario.