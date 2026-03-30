Romelu Lukaku beslist toch terug te keren naar Napels: Anderlecht-fans mogen wel nog harder dromen

Romelu Lukaku heeft zijn kar dan toch gekeerd en zal vanavond een privévlucht naar Napels nemen. Het is zwaar tegen zijn zin, maar de dreiging van voorzitter Aurelio De Laurentiis dwingt hem ertoe.

Nochtans kreeg Lukaku groen licht om de interlands tegen de Verenigde Staten en Mexico over te slaan om aan zijn fysieke herstel te werken. Napoli ging ervan uit dat hij nadien opnieuw zou aansluiten in Napels, maar dat plan werd eenzijdig door de speler aangepast.

Lukaku kreeg een ultimatum, maar is niet van plan erop in te gaan

De spits verkoos een individueel programma in België, waar hij werkte met vertrouwde medische omkadering. Die keuze werd niet afgestemd met de club en valt bijzonder slecht bij de Napolitaanse leiding, die rekende op een snelle terugkeer richting topvorm.

De timing van die beslissing is opvallend. Napoli zit in een cruciale fase van het seizoen, met het oog op een plaats in de Champions League en een mogelijke titelstrijd. Lukaku’s afwezigheid en beperkte fitheid zorgden dan ook voor extra frustratie binnen de club.

De Italiaanse topclub overwoog sancties, waaronder een stevige boete. Maar belangrijker: de relatie tussen speler en club lijkt serieus beschadigd. Een definitieve breuk lijkt steeds realistischer te worden omdat Lukaku de eis van zijn club niet begrijpt. En dreigen met een een rechtzaak over reputatieschade, een boete en een verwijdering uit de kern? Dat maakt het voor Lukaku allemaal nog erger. 

Terugkeer naar Anderlecht?

En dat nieuws zal ook in België met belangstelling gevolgd worden, vooral door de fans van RSC Anderlecht. Zij mogen stilaan beginnen dromen van een terugkeer van hun jeugdproduct en clubicoon.

Als de situatie verder escaleert en een vertrek bij Napoli onvermijdelijk wordt, kan een comeback naar het Astridpark plots minder onrealistisch lijken. Voor Anderlecht-supporters opent Lukaku’s keuze zo onverwacht een deur naar een mogelijke hereniging met hun verloren zoon.

Sassuolo Sassuolo 04/04 Cagliari Cagliari
Hellas Verona Hellas Verona 04/04 Fiorentina Fiorentina
Lazio Lazio 04/04 Parma Parma
Cremonese Cremonese 05/04 Bologna Bologna
Pisa Pisa 05/04 Torino Torino
Inter Milaan Inter Milaan 05/04 AS Roma AS Roma
Udinese Udinese 06/04 Como Como
Lecce Lecce 06/04 Atalanta Atalanta
Juventus Juventus 06/04 Genoa Genoa
Napoli Napoli 06/04 AC Milan AC Milan

