Vandenbempt noemt drie namen bij de Rode Duivels: "En hij is de man van de toekomst"

De Rode Duivels genieten nog na van de zege tegen de Verenigde Staten. Het is een mooie opsteker, zeker omdat ook enkele grote namen niet van de partij waren.

Vlotte zege tegen de VS

Het scepticisme voor de match van de Rode Duivels op bezoek bij de Verenigde Staten was groot, maar uiteindelijk won België vlot en scoorde het maar liefst vijf keer.

Ook Peter Vandenbempt was onder de indruk. Deze uitslag had eigenlijk niemand verwacht. Hij stipte ook enkele namen aan die het bijzonder goed deden.

“Onder meer Saelemaekers begon heel bedrijvig, maar deemsterde nadien wat weg”, vertelt hij in zijn betoog op Sporza. “Misschien ligt een rol als blikopener hem beter?”

Debast verdediger van de toekomst

En Saelemaekers was niet de enige die lof kreeg. “Ook Debast vond ik defensief een paar keer heel goed - hij moet onze centrale verdediger van de toekomst worden”, gaat de analist verder.



Tot slot kon Vandenbempt ook niet rond de prestatie van Lammens. “Je ziet gewoon dat hij in de Premier League een andere keeper is geworden. Met nog meer présence en vertrouwen. Die redding op McKennie was een echte Courtois-save”, besluit hij.