Vandenbempt noemt drie namen bij de Rode Duivels: "En hij is de man van de toekomst"

Foto: © photonews
Word fan van België! 2627

De Rode Duivels genieten nog na van de zege tegen de Verenigde Staten. Het is een mooie opsteker, zeker omdat ook enkele grote namen niet van de partij waren.

Vlotte zege tegen de VS

Het scepticisme voor de match van de Rode Duivels op bezoek bij de Verenigde Staten was groot, maar uiteindelijk won België vlot en scoorde het maar liefst vijf keer.

Ook Peter Vandenbempt was onder de indruk. Deze uitslag had eigenlijk niemand verwacht. Hij stipte ook enkele namen aan die het bijzonder goed deden.

“Onder meer Saelemaekers begon heel bedrijvig, maar deemsterde nadien wat weg”, vertelt hij in zijn betoog op Sporza. “Misschien ligt een rol als blikopener hem beter?”

Debast verdediger van de toekomst

En Saelemaekers was niet de enige die lof kreeg. “Ook Debast vond ik defensief een paar keer heel goed - hij moet onze centrale verdediger van de toekomst worden”, gaat de analist verder.


Tot slot kon Vandenbempt ook niet rond de prestatie van Lammens. “Je ziet gewoon dat hij in de Premier League een andere keeper is geworden. Met nog meer présence en vertrouwen. Die redding op McKennie was een echte Courtois-save”, besluit hij.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Alexis Saelemaekers
Zeno Debast
Senne Lammens

Meer nieuws

"We gaan veel mensen verrassen": Belg in de States is overtuigd van zijn gelijk over Duivels

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout RememberLierse RememberLierse over Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League Stigo12 Stigo12 over Vandenbempt noemt drie namen bij de Rode Duivels: "En hij is de man van de toekomst" Stigo12 Stigo12 over Beerschot of Kortrijk naar de Jupiler Pro League? Dit zijn de mogelijke scenario's Vital Verheyen Vital Verheyen over Duitsland, Italië en ...? Derde topland meldt zich voor Nicolo Tresoldi franchi franchi over 📷 'Gesprekken in vergevorderd stadium: Club Brugge dicht bij nieuwe middenvelder' franchi franchi over Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar JaKu JaKu over Romelu Lukaku beslist niet terug te keren naar Napels: Anderlecht-fans mogen nog harder dromen YoniVL YoniVL over Marc Wilmots spreekt over probleemgeval: "Misschien is hij mentaal op een bepaald moment afgehaakt" JaKu JaKu over Romelu Lukaku komt met statement na alle miserie met Napoli Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved