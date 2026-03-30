Grote lof voor financiële aanpak 1B-club: "Dat geeft aan dat hij de grenzen aftast"

Lierse SK doet het financieel relatief gezond, al blijft de marge klein. Dat blijkt uit een analyse van sporteconoom Wim Lagae, die de situatie van de club uit de Challenger Pro League onder de loep nam.

Volgens Lagae is er respect voor de aanpak van eigenaar Van Thillo. “Ik ben meestal lovend over de aanpak van Van Thillo, met zijn rustige vastheid en zuinig beheer”, stelt hij in GvA. Toch noteerde de club in het seizoen 2024-2025 een verlies van bijna één miljoen euro, ondanks die voorzichtige strategie.

Dat verlies toont volgens de sporteconoom aan hoe moeilijk het is om financieel gezond te blijven in het huidige voetballandschap. “Dat geeft aan dat hij de grenzen aftast van wat kan”, klinkt het. Zeker in een competitie waar veel clubs meer uitgeven dan ze eigenlijk kunnen dragen.

Lagae wijst erop dat Challenger Pro League een uitdagende omgeving is. “Lierse zit in een omgeving waar velen boven hun stand leven. Dan is het heel moeilijk om geen verliezen te lijden.” Toch blijft de club competitief door verstandig beleid en gecontroleerde uitgaven.

Maatschappelijke impact en jeugdwerking

Sportief ziet Lagae nog wel mogelijkheden, al zijn die beperkt. “Het gaat alleszins niet ineens de hoogste lonen van de Challenger Pro League betalen.” Een plaats in de top zes en eventueel een barragematch via de play-offs acht hij nog haalbaar, al wellicht niet meer dit seizoen.



Voor de toekomst ligt de grootste groeikans volgens hem elders. “Ik denk dat de groei van Lierse de komende jaren eerder van zijn maatschappelijke impact zal moeten komen.” Daarbij speelt vooral de verdere uitbouw van de jeugdwerking een cruciale rol.