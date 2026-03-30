📷 'Twee jaar geleden nog bij Patro Eisden, nu lucratief voorstel uit Saoedi-Arabië'
De sportieve toekomst van Anis Hadj Moussa blijft onderwerp van toenemende belangstelling. Terwijl een club uit Saudi-Arabië een eerste verkennende stap zette, lijkt de Algerijnse international zijn ambities voorlopig elders te situeren.

Volgens informatie uit de Golfregio heeft Al Qadsiah recent contact opgenomen met de entourage van twee spelers, waaronder die van Anis Hadj Moussa. Het doel van die gesprekken was het aftasten van de voorwaarden voor een mogelijke overgang.

Hoewel de club uit Saudi-Arabië de eerste stap zette, is er vooralsnog geen sprake van formele onderhandelingen. De gesprekken worden omschreven als oriënterend en bedoeld om de haalbaarheid van een transfer te evalueren

De entourage van de speler is blij met de interesse, maar dit is niet de deal waarop men zit te wachten. Hadj Moussa wil zijn carrière gezien het feit dat hij nog maar 24 jaar oud is voorlopig verder zetten in Europa.

De speler van Feyenoord, die twee jaar geleden nog voor Patro Eisden speelde en ervoor ook bij Olympic Charleroi in derde klasse in actie kwam, zou ook interesse van niemand minder dan Chelsea genieten.

Hadj Moussa wordt momenteel door Transfermarkt geschat op 20 miljoen euro aan marktwaarde. Hij ligt bij Feyenoord nog onder contract tot midden 2030.

"We gaan veel mensen verrassen": Belg in de States is overtuigd van zijn gelijk over Duivels

