Goed nieuws voor Anderlecht? Trainer die ze willen vertrekt bij zijn club

Jacob Neestrup is niet langer trainer van F.C. Kopenhagen. Dat opent misschien wel deuren voor RSC Anderlecht, dat hem graag wil binnenhalen.

F.C. Kopenhagen, hoofdtrainer Jacob Neestrup en assistent-trainer Stefan Madsen zijn overeengekomen om de samenwerking per direct te beëindigen, zo laat de Deense club weten op haar officiële website.

De beslissing is gezamenlijk genomen op basis van een algehele sportieve beoordeling en alle partijen zijn het erover eens dat het beter is om uit elkaar te gaan met het oog op de toekomstige sportieve ontwikkeling van F.C. Kopenhagen, klinkt het.

“Wij hebben een goede en eerlijke dialoog gehad over de situatie, en we zijn het volledig eens met de conclusie: we zijn aan het einde gekomen van een goede samenwerking, en F.C. Kopenhagen heeft een nieuwe hoofdtrainer nodig”, zegt voorzitter Henrik Møgelmose.

Volgend seizoen bij RSC Anderlecht?

Dat biedt de nodige mogelijkheden voor RSC Anderlecht richting volgend seizoen. Neestrup was één van de namen op het lijstje om Besnik Hasi op te volgen toen die ontslagen werd.



Jérémy Taravel neemt voorlopig ad interim over. Zijn opdracht werd recent nog verlengd tot het einde van het seizoen toen een snelle oplossing niet mogelijk bleek. Afwachten dus of paars-wit op de kar springt.