Goed nieuws voor Anderlecht? Trainer die ze willen vertrekt bij zijn club

Goed nieuws voor Anderlecht? Trainer die ze willen vertrekt bij zijn club
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jacob Neestrup is niet langer trainer van F.C. Kopenhagen. Dat opent misschien wel deuren voor RSC Anderlecht, dat hem graag wil binnenhalen.

Neestrup weg bij F.C. Kopenhagen

F.C. Kopenhagen, hoofdtrainer Jacob Neestrup en assistent-trainer Stefan Madsen zijn overeengekomen om de samenwerking per direct te beëindigen, zo laat de Deense club weten op haar officiële website.

De beslissing is gezamenlijk genomen op basis van een algehele sportieve beoordeling en alle partijen zijn het erover eens dat het beter is om uit elkaar te gaan met het oog op de toekomstige sportieve ontwikkeling van F.C. Kopenhagen, klinkt het.

“Wij hebben een goede en eerlijke dialoog gehad over de situatie, en we zijn het volledig eens met de conclusie: we zijn aan het einde gekomen van een goede samenwerking, en F.C. Kopenhagen heeft een nieuwe hoofdtrainer nodig”, zegt voorzitter Henrik Møgelmose.

Volgend seizoen bij RSC Anderlecht?

Dat biedt de nodige mogelijkheden voor RSC Anderlecht richting volgend seizoen. Neestrup was één van de namen op het lijstje om Besnik Hasi op te volgen toen die ontslagen werd.


Jérémy Taravel neemt voorlopig ad interim over. Zijn opdracht werd recent nog verlengd tot het einde van het seizoen toen een snelle oplossing niet mogelijk bleek. Afwachten dus of paars-wit op de kar springt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Superliga
Superliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
FC Kopenhagen
Jacob Neestrup Hansen

Meer nieuws

"We gaan veel mensen verrassen": Belg in de States is overtuigd van zijn gelijk over Duivels

"We gaan veel mensen verrassen": Belg in de States is overtuigd van zijn gelijk over Duivels

Beerschot of Kortrijk naar de Jupiler Pro League? Dit zijn de mogelijke scenario's

OFFICIEEL Play-offplek in klassement, maar contract van Belgische trainer niet verlengd

Vandenbempt noemt drie namen bij de Rode Duivels: "En hij is de man van de toekomst"

Marc Wilmots spreekt over probleemgeval: "Misschien is hij mentaal op een bepaald moment afgehaakt"

Radja Nainggolan pakt samen met Stijn Stijnen en Olivier Deschacht uit met straf nieuws

"Sorry voor mijn taalgebruik": Luc Nilis houdt zich helemaal niet in

Is Mexico serieus verzwakt vlak voor het WK? Dit moet je weten over de tegenstander van de Rode Duivels

Duitsland, Italië en ...? Derde topland meldt zich voor Nicolo Tresoldi

📷 'Twee jaar geleden nog bij Patro Eisden, nu lucratief voorstel uit Saoedi-Arabië'

📷 'Gesprekken in vergevorderd stadium: Club Brugge dicht bij nieuwe middenvelder'

🎥 52 jaar en nog altijd even gevaarlijk: ex-speler van Anderlecht laat het net trillen op Anfield

Straf! Beerschot pakt uit met maar liefst vier opties die gelicht worden van sterkhouders

Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout

Grote lof voor financiële aanpak 1B-club: "Dat geeft aan dat hij de grenzen aftast"

Zware klap voor Standard: sterkhouder weer weken buiten strijd

Nederlanders kijken anders naar keuze van Bounida voor Marokko: "Als ze niet goed genoeg zijn..."

Rudi Garcia zal roteren: deze Rode Duivels kunnen hopen op een basisplaats tegen Mexico

Romelu Lukaku komt met statement na alle miserie met Napoli

Verliest Anderlecht opnieuw toptalent door gebrek aan kansen? Premier League-club toont al interesse

Belgische profclub staat te koop: eigenaar volledig buitenspel gezet

Complete verrassing: KRC Genk neemt afscheid van sleutelpion

Amnesty International stuurt stevige waarschuwing voor fans, spelers en journalisten voor WK

Frankrijk kan drie selecties naar WK sturen, maar bondscoach Deschamps is al zeker van 20 namen

Romelu Lukaku beslist toch terug te keren naar Napels: Anderlecht-fans mogen wel nog harder dromen

België heeft een nieuwe vedette en alle toplanden zijn er jaloers op

Philippe Albert ziet ongelofelijk iets gebeuren met Nathan De Cat op het WK

De grootste Premier League-clubs hebben allemaal JPL-verdediger op hun lijstje staan

Dit is geen toeval meer: maar liefst 10 spelers - ook Rode Duivel - topclub haken af voor hun nationale ploeg

Drama bij heropening Estadio Azteca: fan laat het leven

Voormalig voetbalcommentator Eddy Snelders zit effectief in de cel

Ex-speler van Standard vertelt straf verhaal: "Hij wachtte me na de training op met een mes"

"Het is best vervelend": Courtois ziet geen andere mogelijkheid voor toekomst Rode Duivels

Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

Het WK... zonder Lionel Messi? "De beslissing ligt bij hem"

Martinez, Tedesco of Garcia? Grün zegt welke bondscoach kritiek verdient

Meer nieuws

Populairste artikels

Superliga

 Speeldag 22
FC Fredericia FC Fredericia 2-1 Silkeborg IF Silkeborg IF
FC Midtjylland FC Midtjylland 0-0 Brøndby IF Brøndby IF
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 1-2 Randers FC Randers FC
SønderjyskE SønderjyskE 1-0 Odense BK Odense BK
Vejle Boldklub Vejle Boldklub 1-2 Aarhus GF Aarhus GF
Viborg FF Viborg FF 2-1 FC Nordsjælland FC Nordsjælland

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout RememberLierse RememberLierse over Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League Stigo12 Stigo12 over Vandenbempt noemt drie namen bij de Rode Duivels: "En hij is de man van de toekomst" Stigo12 Stigo12 over Beerschot of Kortrijk naar de Jupiler Pro League? Dit zijn de mogelijke scenario's Vital Verheyen Vital Verheyen over Duitsland, Italië en ...? Derde topland meldt zich voor Nicolo Tresoldi franchi franchi over 📷 'Gesprekken in vergevorderd stadium: Club Brugge dicht bij nieuwe middenvelder' franchi franchi over Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar JaKu JaKu over Romelu Lukaku beslist niet terug te keren naar Napels: Anderlecht-fans mogen nog harder dromen YoniVL YoniVL over Marc Wilmots spreekt over probleemgeval: "Misschien is hij mentaal op een bepaald moment afgehaakt" JaKu JaKu over Romelu Lukaku komt met statement na alle miserie met Napoli Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved