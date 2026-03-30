De grootste Premier League-clubs hebben allemaal JPL-verdediger op hun lijstje staan

OH Leuven staat mogelijk aan de vooravond van een opvallende zomerse transfer. De naam die het vaakst valt, is die van Rogerrio Nyakossi, de 22-jarige Zwitserse verdediger die zich in korte tijd tot een sleutelspeler heeft ontwikkeld bij de club.

Nyakossi kwam pas begin 2025 over van Olympique Marseille, waar hij niet meer tot de plannen van de eerste ploeg behoorde. In Leuven groeide hij snel uit tot een vaste waarde achterin. Vooral zijn kopkracht en fysiek spel vallen op, terwijl hij met drie competitiedoelpunten ook offensief zijn stempel drukte.

Zijn prestaties blijven internationaal niet onopgemerkt. Engelse topclubs tonen serieuze interesse: Liverpool zou hem op de radar hebben, terwijl ook Chelsea, Crystal Palace, Fulham, West Ham en Everton volgen. Daarnaast houden verschillende Europese clubs de jonge verdediger in de gaten, wat een biedstrijd lijkt te voorspellen.

Nyakossi zou OH Leuven 9 miljoen euro kunnen opbrengen

De verwachte transfersom ligt volgens de media rond de 8 miljoen pond, ruim 9 miljoen euro. Voor OH Leuven zou dat een flinke financiële meevaller zijn en Nyakossi zou daarmee de volgende in een reeks lucratieve uitgaande deals worden, na eerdere succesvolle transfers.

Toch is er een complicerende factor: Marseille zou een terugkoopoptie bedongen hebben. Als die wordt geactiveerd, zou Leuven weinig zeggenschap hebben en moeten de persoonlijke voorwaarden met de speler opnieuw worden besproken.



Bovendien is het nog onzeker of Nyakossi zelf staat te springen om terug te keren naar Frankrijk. Voor OH Leuven zou een nieuwe toptransfer zeker welkom zijn, want momenteel hangen ze nog te veel af van hun eigenaars.