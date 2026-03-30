De grootste Premier League-clubs hebben allemaal JPL-verdediger op hun lijstje staan

OH Leuven staat mogelijk aan de vooravond van een opvallende zomerse transfer. De naam die het vaakst valt, is die van Rogerrio Nyakossi, de 22-jarige Zwitserse verdediger die zich in korte tijd tot een sleutelspeler heeft ontwikkeld bij de club.

Nyakossi kwam pas begin 2025 over van Olympique Marseille, waar hij niet meer tot de plannen van de eerste ploeg behoorde. In Leuven groeide hij snel uit tot een vaste waarde achterin. Vooral zijn kopkracht en fysiek spel vallen op, terwijl hij met drie competitiedoelpunten ook offensief zijn stempel drukte.

Zijn prestaties blijven internationaal niet onopgemerkt. Engelse topclubs tonen serieuze interesse: Liverpool zou hem op de radar hebben, terwijl ook Chelsea, Crystal Palace, Fulham, West Ham en Everton volgen. Daarnaast houden verschillende Europese clubs de jonge verdediger in de gaten, wat een biedstrijd lijkt te voorspellen.

Nyakossi zou OH Leuven 9 miljoen euro kunnen opbrengen

De verwachte transfersom ligt volgens de media rond de 8 miljoen pond, ruim 9 miljoen euro. Voor OH Leuven zou dat een flinke financiële meevaller zijn en Nyakossi zou daarmee de volgende in een reeks lucratieve uitgaande deals worden, na eerdere succesvolle transfers.

Toch is er een complicerende factor: Marseille zou een terugkoopoptie bedongen hebben. Als die wordt geactiveerd, zou Leuven weinig zeggenschap hebben en moeten de persoonlijke voorwaarden met de speler opnieuw worden besproken.


Bovendien is het nog onzeker of Nyakossi zelf staat te springen om terug te keren naar Frankrijk. Voor OH Leuven zou een nieuwe toptransfer zeker welkom zijn, want momenteel hangen ze nog te veel af van hun eigenaars.

Meer nieuws

Frankrijk kan drie selecties naar WK sturen, maar bondscoach Deschamps is al zeker van 20 namen

België heeft een nieuwe vedette en alle toplanden zijn er jaloers op

Verliest Anderlecht opnieuw toptalent door gebrek aan kansen? Premier League-club toont al interesse

Dit is geen toeval meer: maar liefst 10 spelers - ook Rode Duivel - topclub haken af voor hun nationale ploeg

Romelu Lukaku beslist toch terug te keren naar Napels: Anderlecht-fans mogen wel nog harder dromen

Drama bij heropening Estadio Azteca: fan laat het leven

Voormalig voetbalcommentator zit effectief in de cel

Philippe Albert ziet ongelofelijk iets gebeuren met Nathan De Cat op het WK

Ex-speler van Standard vertelt straf verhaal: "Hij wachtte me na de training op met een mes"

"Het is best vervelend": Courtois ziet geen andere mogelijkheid voor toekomst Rode Duivels

Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

Het WK... zonder Lionel Messi? "De beslissing ligt bij hem"

Martinez, Tedesco of Garcia? Grün zegt welke bondscoach kritiek verdient

Bondscoach wordt onwel tijdens teambespreking: met spoed naar ziekenhuis

Opvallende beelden: Rode Duivels krijgen fouille op de tarmac

📷 'Interesse groeit voor Onuachu: ook deze knappe deals zijn een optie'

OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie)

'Contractnieuws bij KV Mechelen: beslissing over drie opties in contract genomen'

'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden'

Bizarre anekdote over Kompany-deal bij Bayern: "Zonder contract moest hij niet terugkeren"

Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..."

Wat als Club Brugge deze winter 15 miljoen euro had neergelegd? Geen spek voor de bek van blauw-zwart meer

Anderlecht houdt been stijf: terugkeer van verhuurde speler of hoge vraagprijs betalen

🎥 En ineens is Eden Hazard de ster in Mallorca... op de fiets: "Er moeten wat kilo's af"

Rode Duivel spreekt over zijn eerste trainingssessie bij de nationale ploeg en hoe hij werd weggespeeld

De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA Reactie

Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

Dit is de topfavoriet om Nicolo Tresoldi bij Club Brugge weg te halen: "Gesprekken lopen al!"

Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL

Barcelona gaat meer dan 70 miljoen euro neerleggen voor een verdediger

Geen Courtois? Geen probleem! "Mooi om met hem te worden vergeleken"

Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen" Reactie

Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

"Te veel is te veel": supporters kondigen boycot aan voor de volgende uitmatch van Standard

Vertonghen verrast: "Die liefde is eigenlijk groter dan die voor het voetbal" De derde helft

Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft

