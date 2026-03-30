🎥 52 jaar en nog altijd even gevaarlijk: ex-speler van Anderlecht laat het net trillen op Anfield

Afgelopen weekend kruisten de legendes van Liverpool de degens met die van Dortmund. Een zekere Jan Koller liet zien dat hij niets van zijn neus voor goals is kwijtgeraakt.

In Engeland zijn interlandpauzes vaak synoniem met benefietwedstrijden. Dat was dit weekend opnieuw het geval op Anfield: een elftal met Liverpool-legendes ontving oudgedienden van Dortmund om verschillende goede doelen te steunen.

Jürgen Klopp en Kenny Dalglish namen opnieuw plaats op de bank in Anfield, terwijl voormalige spelers als Jerzy Dudek, Steven Gerrard, Thiago Alcantara of Ryan Babel de voetbalschoenen nog eens aantrokken.

Aan de overkant bracht Dortmund eveneens een reeks nostalgische namen tussen de lijnen, zoals Roman Weidenfeller, Kevin Großkreutz, Marcel Schmelzer of Lukasz Piszczek. Toch waren het de Reds die het best uit de startblokken schoten: 2-0 aan de rust.

Koller nog altijd even gevaarlijk

Maar Dortmund liet zich niet doen. De Duitsers knokten zich terug tot 2-2. Daarbij liet ook een voormalige Anderlecht-speler het scorebord veranderen. Op zijn 52ste (morgen 53) zette Jan Koller de Liverpool-defensie onder druk om gelijk te maken.

Net als in zijn beste dagen liet de Tsjechische spits zijn gestalte spreken: hij verlengde een voorzet en trof raak. De man die maar liefst 55 goals in 99 wedstrijden voor Anderlecht maakte, jaagt tot het einde nog altijd verdedigers de stuipen op het lijf wanneer hij op een veld staat.

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 04/04 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 06/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 06/04 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 03/04 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 04/04 Standard Standard
Westerlo Westerlo 05/04 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 04/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 06/04 FCV Dender EH FCV Dender EH

