"Sorry voor mijn taalgebruik": Luc Nilis houdt zich helemaal niet in

Luc Nilis is momenteel aan de slag bij Patro Eisden. Hij werkt graag samen met Stijn Stijnen, maar wil toch nog enkele zaken uit het verleden een uitleg geven.

Geen Gouden Schoen voor Luc Nilis

Luc Nilis heeft een mooie carrière bij elkaar gevoetbald. Toch ontbreekt één ding in heel het verhaal: hij heeft nooit de Gouden Schoen gekregen.

“Het zegt meer over de stemmers dan over mij. De statistieken spreken voor zich; ik had minstens één keer de Gouden Schoen moeten krijgen”, vertelt hij zonder blikken of blozen aan Het Laatste Nieuws.

Ondertussen is hij wel opgenomen in de Hall of Fame van de Pro League, al doet dat hem duidelijk maar weinig. “Amai, dank u. Tja, da’s achteraf hé — een goedmakertje.”

Speler van het Jaar in Nederland

In 1995 werd hij in Nederland verkozen tot Speler van het Jaar. Nochtans was dat het seizoen waarin Ajax de finale van de Champions League won. Daar kreeg hij wel de erkenning die hij verdiende.

Wat anderen van hem denken interesseert hem ondertussen niet meer. “Geen hol — sorry voor mijn taalgebruik. Ik lag als voetballer nooit wakker van kritiek in de pers”, gaat hij verder.





Wat er over hem geschreven werd is nooit een thema geweest ten huize Nilis. Ook zijn vader hield zich er nooit mee bezig.