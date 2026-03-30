Amnesty International stuurt stevige waarschuwing voor fans, spelers en journalisten voor WK

Amnesty International heeft een duidelijke waarschuwing gestuurd in aanloop naar het WK. De mensenrechtenorganisatie ziet in alle drie de gastlanden belangrijke risico's op het vlak van mensenrechten, en roept zowel fans, spelers als journalisten op om waakzaam te zijn.

Volgens Amnesty International is vooral de situatie in de Verenigde Staten zorgwekkend. “Driekwart van de WK-wedstrijden vindt plaats in de Verenigde Staten. Onder president Donald Trump wordt het land geconfronteerd met een mensenrechtencrisis die wordt gekenmerkt door discriminerend immigratiebeleid, massale detenties en willekeurige arrestaties.”

Als concreet voorbeeld verwijst Amnesty naar US Immigration and Customs Enforcement (ICE). De organisatie vreest dat deze instantie een grote impact kan hebben tijdens het toernooi. “Omdat veel immigrantengemeenschappen in de Verenigde Staten waarschijnlijk samen willen komen om het WK te bekijken en miljoenen fans vanuit de hele wereld naar het land reizen, vormen ICE en andere instanties een grote bedreiging.”

Daarnaast hekelt Amnesty het gebrek aan garanties vanuit de organisatoren. “De FIFA en de Verenigde Staten hebben geen enkele garantie gegeven dat fans en lokale gemeenschappen veilig zijn voor etnisch profileren of onwettige detentie en uitzetting.” Volgens de organisatie blijft het dus onzeker of bezoekers zich zonder zorgen kunnen verplaatsen.

Ook binnen Amnesty klinkt de bezorgdheid luid. Steve Cockburn stelt dat het risiconiveau van het toernooi is onderschat. “Slechts vier van de zestien gaststeden hebben tot nu toe hun mensenrechtenplannen gepubliceerd. Geen van deze vier steden zegt iets over bescherming tegen willekeurige immigratiehandhaving. Er is dringend actie nodig om ervoor te zorgen dat de realiteit van dit WK overeenkomt met de oorspronkelijke belofte.”



De waarschuwing beperkt zich bovendien niet tot de Verenigde Staten. In Canada maakt Amnesty zich zorgen over het verdrijven van daklozen in aanloop naar het WK, terwijl in Mexico de inzet van ongeveer honderdduizend veiligheidsagenten vragen oproept. De organisatie benadrukt dat ook daar de balans tussen veiligheid en mensenrechten onder druk kan komen te staan.