Amnesty International stuurt stevige waarschuwing voor fans, spelers en journalisten voor WK

Amnesty International stuurt stevige waarschuwing voor fans, spelers en journalisten voor WK
Amnesty International heeft een duidelijke waarschuwing gestuurd in aanloop naar het WK. De mensenrechtenorganisatie ziet in alle drie de gastlanden belangrijke risico's op het vlak van mensenrechten, en roept zowel fans, spelers als journalisten op om waakzaam te zijn.

Volgens Amnesty International is vooral de situatie in de Verenigde Staten zorgwekkend. “Driekwart van de WK-wedstrijden vindt plaats in de Verenigde Staten. Onder president Donald Trump wordt het land geconfronteerd met een mensenrechtencrisis die wordt gekenmerkt door discriminerend immigratiebeleid, massale detenties en willekeurige arrestaties.”

Als concreet voorbeeld verwijst Amnesty naar US Immigration and Customs Enforcement (ICE). De organisatie vreest dat deze instantie een grote impact kan hebben tijdens het toernooi. “Omdat veel immigrantengemeenschappen in de Verenigde Staten waarschijnlijk samen willen komen om het WK te bekijken en miljoenen fans vanuit de hele wereld naar het land reizen, vormen ICE en andere instanties een grote bedreiging.”

Amnesty International ziet ICE als een grote bedreiging

Daarnaast hekelt Amnesty het gebrek aan garanties vanuit de organisatoren. “De FIFA en de Verenigde Staten hebben geen enkele garantie gegeven dat fans en lokale gemeenschappen veilig zijn voor etnisch profileren of onwettige detentie en uitzetting.” Volgens de organisatie blijft het dus onzeker of bezoekers zich zonder zorgen kunnen verplaatsen.

Ook binnen Amnesty klinkt de bezorgdheid luid. Steve Cockburn stelt dat het risiconiveau van het toernooi is onderschat. “Slechts vier van de zestien gaststeden hebben tot nu toe hun mensenrechtenplannen gepubliceerd. Geen van deze vier steden zegt iets over bescherming tegen willekeurige immigratiehandhaving. Er is dringend actie nodig om ervoor te zorgen dat de realiteit van dit WK overeenkomt met de oorspronkelijke belofte.”


De waarschuwing beperkt zich bovendien niet tot de Verenigde Staten. In Canada maakt Amnesty zich zorgen over het verdrijven van daklozen in aanloop naar het WK, terwijl in Mexico de inzet van ongeveer honderdduizend veiligheidsagenten vragen oproept. De organisatie benadrukt dat ook daar de balans tussen veiligheid en mensenrechten onder druk kan komen te staan.

Rudi Garcia zal roteren: deze Rode Duivels kunnen hopen op een basisplaats tegen Mexico

Rudi Garcia zal roteren: deze Rode Duivels kunnen hopen op een basisplaats tegen Mexico

Straf! Beerschot pakt uit met maar liefst vier opties die gelicht worden van sterkhouders

Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout

Grote lof voor financiële aanpak 1B-club: "Dat geeft aan dat hij de grenzen aftast"

België heeft een nieuwe vedette en alle toplanden zijn er jaloers op

Romelu Lukaku komt met statement na alle miserie met Napoli

📷 'Gesprekken in vergevorderd stadium: Club Brugge dicht bij nieuwe middenvelder'

Zware klap voor Standard: sterkhouder weer weken buiten strijd

Nederlanders kijken anders naar keuze van Bounida voor Marokko: "Als ze niet goed genoeg zijn..."

🎥 52 jaar en nog altijd even gevaarlijk: ex-speler van Anderlecht laat het net trillen op Anfield

Belgische profclub staat te koop: eigenaar volledig buitenspel gezet

Frankrijk kan drie selecties naar WK sturen, maar bondscoach Deschamps is al zeker van 20 namen

Dit is geen toeval meer: maar liefst 10 spelers - ook Rode Duivel - topclub haken af voor hun nationale ploeg

Complete verrassing: KRC Genk neemt afscheid van sleutelpion

Romelu Lukaku beslist toch terug te keren naar Napels: Anderlecht-fans mogen wel nog harder dromen

Verliest Anderlecht opnieuw toptalent door gebrek aan kansen? Premier League-club toont al interesse

Philippe Albert ziet ongelofelijk iets gebeuren met Nathan De Cat op het WK

De grootste Premier League-clubs hebben allemaal JPL-verdediger op hun lijstje staan

Drama bij heropening Estadio Azteca: fan laat het leven

Voormalig voetbalcommentator Eddy Snelders zit effectief in de cel

Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

Ex-speler van Standard vertelt straf verhaal: "Hij wachtte me na de training op met een mes"

Martinez, Tedesco of Garcia? Grün zegt welke bondscoach kritiek verdient

Opvallende beelden: Rode Duivels krijgen fouille op de tarmac

"Het is best vervelend": Courtois ziet geen andere mogelijkheid voor toekomst Rode Duivels

Het WK... zonder Lionel Messi? "De beslissing ligt bij hem"

Bondscoach wordt onwel tijdens teambespreking: met spoed naar ziekenhuis

Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..."

📷 'Interesse groeit voor Onuachu: ook deze knappe deals zijn een optie'

OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie)

'Contractnieuws bij KV Mechelen: beslissing over drie opties in contract genomen'

'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden'

Rode Duivel spreekt over zijn eerste trainingssessie bij de nationale ploeg en hoe hij werd weggespeeld

De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA

Bizarre anekdote over Kompany-deal bij Bayern: "Zonder contract moest hij niet terugkeren"

Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

