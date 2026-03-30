Moeten deze twee invallers een basisplek krijgen tegen Mexico?

De Rode Duivels wonnen met 2-5 van de Verenigde Staten. Enkele invallers kwamen bijzonder goed voor de dag in het elftal.

De Cat en Godts in de basiself tegen Mexico?

De wedstrijd tegen de Rode Duivels was best wel genieten voor de Belgische fans. Afwachten of die dinsdagnacht ook uit hun bed springen voor het duel tegen Mexico.

“Ik weet niet of we evenveel spektakel kunnen verwachten, maar ik hoop wel dat Garcia blijft roteren”, zegt analiste Justien Odeurs in Het Belang van Limburg.

Zij zag twee invallers die het heel erg goed deden tegen de VS. “Mika Godts zijn invalbeurt smaakte naar meer en ook Nathan De Cat stond meteen zijn mannetje. Waarom hen dus niet eens in de basis droppen tegen Mexico?”, vraagt ze zich af.

Nonchalance van Tielemans

Wat de Belgische nationale ploeg in ieder geval kan missen is de nodige nonchalance zoals bij het tweede doelpunt van de Amerikanen, zo merkte Odeurs nog op.

“Die tweede tegengoal viel puur door de nonchalance van Tielemans. Van iemand met zijn staat van dienst mogen we toch iets meer focus verwachten. Ook al was het 'maar' een oefenwedstrijd”, besluit ze. “Dat soort dingen moeten eruit om met een gerust gemoed naar het WK te gaan.”