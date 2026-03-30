Moeten deze twee invallers een basisplek krijgen tegen Mexico?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels wonnen met 2-5 van de Verenigde Staten. Enkele invallers kwamen bijzonder goed voor de dag in het elftal.

De Cat en Godts in de basiself tegen Mexico?

De wedstrijd tegen de Rode Duivels was best wel genieten voor de Belgische fans. Afwachten of die dinsdagnacht ook uit hun bed springen voor het duel tegen Mexico.

“Ik weet niet of we evenveel spektakel kunnen verwachten, maar ik hoop wel dat Garcia blijft roteren”, zegt analiste Justien Odeurs in Het Belang van Limburg.

Zij zag twee invallers die het heel erg goed deden tegen de VS. “Mika Godts zijn invalbeurt smaakte naar meer en ook Nathan De Cat stond meteen zijn mannetje. Waarom hen dus niet eens in de basis droppen tegen Mexico?”, vraagt ze zich af.

Nonchalance van Tielemans

Wat de Belgische nationale ploeg in ieder geval kan missen is de nodige nonchalance zoals bij het tweede doelpunt van de Amerikanen, zo merkte Odeurs nog op.

“Die tweede tegengoal viel puur door de nonchalance van Tielemans. Van iemand met zijn staat van dienst mogen we toch iets meer focus verwachten. Ook al was het 'maar' een oefenwedstrijd”, besluit ze. “Dat soort dingen moeten eruit om met een gerust gemoed naar het WK te gaan.”

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Ajax
Mika Godts
Nathan De Cat
Youri Tielemans

Meer nieuws

Philippe Albert ziet ongelofelijk iets gebeuren met Nathan De Cat op het WK

07:00
3
19:00
19:40
17:20
8
17:00
1
11:20
6
19:20
15:30
1
17:40
1
16:30
18:00
12:00
1
14:40
16:15
5
16:00
10:30
2
14:20
7
15:15
2
13:50
1
15:00
1
08:00
3
09:30
16
14:00
11:40
4
13:00
2
12:20
1
13:38
13:30
16
13:15
12:40
3
09:00
1
11:00
10:00
1
08:20
1
10:39
08:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 29
PSV PSV 04/04 Utrecht Utrecht
Telstar Telstar 04/04 FC Groningen FC Groningen
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 04/04 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
Excelsior Excelsior 04/04 NEC NEC
Ajax Ajax 04/04 FC Twente FC Twente
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 05/04 Zwolle Zwolle
Heerenveen Heerenveen 05/04 Heracles Heracles
FC Volendam FC Volendam 05/04 Feyenoord Feyenoord
NAC NAC 05/04 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over "Sorry voor mijn taalgebruik": Luc Nilis houdt zich helemaal niet in Andreas2962 Andreas2962 over Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout Andreas2962 Andreas2962 over Philippe Albert noemt de zwakste schakel bij de Rode Duivels FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Duitsland, Italië en ...? Derde topland meldt zich voor Nicolo Tresoldi .. .. over Moeten deze twee invallers een basisplek krijgen tegen Mexico? Stefaan_82 Stefaan_82 over België heeft een nieuwe vedette en alle toplanden zijn er jaloers op GNUser GNUser over Is de MLS ideaal voor KDB, Lukaku en Courtois? Ervaringsdeskundige legt het uit André Coenen André Coenen over Zware klap voor Standard: sterkhouder weer weken buiten strijd De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Patrick Goots houdt zijn hart vast voor de play-offs van Royal Antwerp FC Boktor Boktor over Nederlanders kijken anders naar keuze van Bounida voor Marokko: "Als ze niet goed genoeg zijn..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved