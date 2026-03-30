Beerschot of Kortrijk naar de Jupiler Pro League? Dit zijn de mogelijke scenario's

SK Beveren is al kampioen, maar de strijd om plaats twee in de Challenger Pro League blijft razend spannend. Beerschot staat momenteel tweede met 60 punten, Kortrijk - zonder de punten van Seraing - derde.

KV Kortrijk volgt op twee punten en heeft nog minstens één wedstrijd extra te spelen. Daardoor ligt alles nog volledig open in de promotiestrijd.

Een belangrijke factor is de mogelijk in te halen wedstrijd tegen RFC Seraing. Die werd eerder uitgesteld en kan een beslissende rol spelen in het klassement. De vraag is of die nog gespeeld gaat moeten worden.

Inhaalmatch tegen Seraing kan bepalend worden

Beerschot kan nog maximaal 66 punten halen. Kortrijk heeft aan 67 punten genoeg voor de tweede plek en moet daarvoor bijna foutloos blijven in de slotfase.

Bij Beerschot hoopt men dat alles gewoon op het veld beslist wordt. De inzet is groot, want de tweede plaats betekent een rechtstreeks ticket naar de hoogste afdeling.

Ook Seraing speelt nog een belangrijke rol. De club strijdt tegen degradatie en is al zes wedstrijden ongeslagen, wat het slot van de competitie extra spannend maakt.





Programma Beerschot:

10 april 2026: KAS Eupen – Beerschot

17 april 2026: Beerschot – Lommel SK

Programma KV Kortrijk:

3 april 2026: KV Kortrijk – Jong KAA Gent

11 april 2026: SK Beveren – KV Kortrijk

(14 april 2026: RFC Seraing – KV Kortrijk)

17 april 2026: KV Kortrijk – RWDM Brussels