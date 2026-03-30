Frankrijk kan drie selecties naar WK sturen, maar bondscoach Deschamps is al zeker van 20 namen

De Franse nationale ploeg beschikt momenteel over een enorme luxe aan talent, zo bleek nog maar eens in de oefenwedstrijd tegen Colombia. Frankrijk heeft genoeg talent om drie selecties te maken voor het WK.

Bondscoach Didier Deschamps liet sterkhouders als Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Hugo Ekitike en Michael Olise op de bank, maar zelfs dan stond er nog een elftal van topniveau op het veld. Het onderstreept hoe breed en sterk de selectie van Frankrijk momenteel is.

Met het oog op het WK wacht Deschamps een moeilijke keuze. Slechts 26 spelers mogen mee, terwijl de concurrentie op bijna elke positie moordend is. Toch gaf de bondscoach na de wedstrijd aan dat hij al vrij duidelijk weet welke richting hij uit wil. “Zekerheden in het voetbal, tja… Ik heb al wel mijn overtuigingen”, klonk het na afloop.

Die overtuigingen vertalen zich in een duidelijke structuur binnen zijn selectie. “Het doel is om op elke positie drie spelers beschikbaar te hebben”, legde Deschamps uit. Daarmee wil hij voldoende opties en flexibiliteit behouden tijdens het toernooi, zeker met het oog op mogelijke blessures of schorsingen.

Moordende concurrentie voor zes resterende plaatsen

Volgens de Fransman ligt de kern van zijn selectie grotendeels vast. “Er zijn er zo’n twintig die, als ze geen fysieke problemen hebben, erbij zijn”, aldus Deschamps. Dat betekent dat er nog maar een beperkt aantal plaatsen overblijft voor spelers die zich in de komende maanden moeten bewijzen.

De resterende keuzes zullen niet eenvoudig zijn, benadrukte hij. “Daarna komt het aan op sportieve criteria en andere factoren.” De bondscoach beseft dat hij harde beslissingen zal moeten nemen in een overvolle talentenpool.





Dat betekent onvermijdelijk dat enkele grote namen thuis zullen moeten blijven. “Zelfs met een grote selectie weet ik heel goed dat ik een aantal zeer goede spelers niet zal selecteren, omdat ik naar mijn mening andere, betere spelers tot mijn beschikking heb”, besloot Deschamps, die daarmee nogmaals de enorme concurrentie binnen zijn selectie benadrukte.