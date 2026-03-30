Is de MLS ideaal voor KDB, Lukaku en Courtois? Ervaringsdeskundige legt het uit

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hugo Cuypers is ondertussen bezig aan zijn derde seizoen in de MLS. Nochtans is niet iedereen overtuigd van het niveau van de competitie.

De Amerikaanse MLS-competitie blijft af te rekenen krijgen met de commentaar dat het niet bepaald hoog niveau is. Zeker het spelniveau ligt meer dan eens onder vuur.

“Het gaat vooruit, het algemene niveau is goed, al zijn er nog altijd enkele zwakke plekken”, vertelt Cuypers heel erg eerlijk in La Capitale. “Wat mensen onderschatten, is dat er dertig teams zijn en dat het een enorm grote competitie is.”

Elke ploeg heeft de nodige sterren in zijn rangen, maar het niveauverschil met de spelers in het elftal is soms opvallend groot. “Tactisch is het ook heel wisselend. Maar fysiek evolueert het goed: het is even intens en atletisch als de Belgische competitie.”

Cuypers is de enige Belg in de MLS, maar ondertussen vallen ook de namen van Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Thibaut Courtois om binnen afzienbare tijd de stap te zetten naar de Amerikaanse competitie.

Lees ook... Analiste zegt wat Lammens nog mist: dit ging met Courtois geen waar zijn
“Iedereen moet voor zichzelf bepalen of de Amerikaanse levensstijl bij hem past. Ik denk dat je open moet staan voor dit soort transfers. Voor ons voelde het al lang juist aan. En we zijn absoluut niet teleurgesteld door deze overstap”, aldus Cuypers.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Major League Soccer
Major League Soccer Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Chicago Fire
Hugo Cuypers
Thibaut Courtois
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Analiste zegt wat Lammens nog mist: dit ging met Courtois geen waar zijn

Analiste zegt wat Lammens nog mist: dit ging met Courtois geen waar zijn

19:00
Een eerste steen of helemaal terug naar af? Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in stadiondossier van Club Brugge

Een eerste steen of helemaal terug naar af? Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in stadiondossier van Club Brugge

19:40
Romelu Lukaku komt met statement na alle miserie met Napoli

Romelu Lukaku komt met statement na alle miserie met Napoli

11:40
4
Philippe Albert noemt de zwakste schakel bij de Rode Duivels

Philippe Albert noemt de zwakste schakel bij de Rode Duivels

17:20
8
"We gaan veel mensen verrassen": Belg in de States is overtuigd van zijn gelijk over Duivels

"We gaan veel mensen verrassen": Belg in de States is overtuigd van zijn gelijk over Duivels

17:00
1
'Deze topcoach staat er niét voor te springen, maar Tottenham belooft héél rijkelijke bonus als degradatie wordt vermeden'

'Deze topcoach staat er niét voor te springen, maar Tottenham belooft héél rijkelijke bonus als degradatie wordt vermeden'

19:20
Vandenbempt noemt drie namen bij de Rode Duivels: "En hij is de man van de toekomst"

Vandenbempt noemt drie namen bij de Rode Duivels: "En hij is de man van de toekomst"

15:30
1
Moeten deze twee invallers een basisplek krijgen tegen Mexico?

Moeten deze twee invallers een basisplek krijgen tegen Mexico?

18:30
2
Romelu Lukaku beslist toch terug te keren naar Napels: Anderlecht-fans mogen wel nog harder dromen

Romelu Lukaku beslist toch terug te keren naar Napels: Anderlecht-fans mogen wel nog harder dromen

08:00
3
OFFICIEEL: Bayern zet in op de toekomst met een jong talent geboren in 2010

OFFICIEEL: Bayern zet in op de toekomst met een jong talent geboren in 2010

18:00
Rudi Garcia zal roteren: deze Rode Duivels kunnen hopen op een basisplaats tegen Mexico

Rudi Garcia zal roteren: deze Rode Duivels kunnen hopen op een basisplaats tegen Mexico

12:00
1
Is Mexico serieus verzwakt vlak voor het WK? Dit moet je weten over de tegenstander van de Rode Duivels

Is Mexico serieus verzwakt vlak voor het WK? Dit moet je weten over de tegenstander van de Rode Duivels

14:40
Goed nieuws voor Anderlecht? Trainer die ze willen vertrekt bij zijn club

Goed nieuws voor Anderlecht? Trainer die ze willen vertrekt bij zijn club

16:30
Beerschot of Kortrijk naar de Jupiler Pro League? Dit zijn de mogelijke scenario's

Beerschot of Kortrijk naar de Jupiler Pro League? Dit zijn de mogelijke scenario's

16:15
5
OFFICIEEL Play-offplek in klassement, maar contract van Belgische trainer niet verlengd

OFFICIEEL Play-offplek in klassement, maar contract van Belgische trainer niet verlengd

16:00
Amnesty International stuurt stevige waarschuwing voor fans, spelers en journalisten voor WK

Amnesty International stuurt stevige waarschuwing voor fans, spelers en journalisten voor WK

10:30
2
Marc Wilmots spreekt over probleemgeval: "Misschien is hij mentaal op een bepaald moment afgehaakt"

Marc Wilmots spreekt over probleemgeval: "Misschien is hij mentaal op een bepaald moment afgehaakt"

15:15
2
"Sorry voor mijn taalgebruik": Luc Nilis houdt zich helemaal niet in

"Sorry voor mijn taalgebruik": Luc Nilis houdt zich helemaal niet in

15:00
1
Duitsland, Italië en ...? Derde topland meldt zich voor Nicolo Tresoldi

Duitsland, Italië en ...? Derde topland meldt zich voor Nicolo Tresoldi

14:20
7
België heeft een nieuwe vedette en alle toplanden zijn er jaloers op

België heeft een nieuwe vedette en alle toplanden zijn er jaloers op

09:30
16
📷 'Twee jaar geleden nog bij Patro Eisden, nu lucratief voorstel uit Saoedi-Arabië'

📷 'Twee jaar geleden nog bij Patro Eisden, nu lucratief voorstel uit Saoedi-Arabië'

14:00
Opvallende beelden: Rode Duivels krijgen fouille op de tarmac

Opvallende beelden: Rode Duivels krijgen fouille op de tarmac

21:00
Radja Nainggolan pakt samen met Stijn Stijnen en Olivier Deschacht uit met straf nieuws

Radja Nainggolan pakt samen met Stijn Stijnen en Olivier Deschacht uit met straf nieuws

13:50
1
Straf! Beerschot pakt uit met maar liefst vier opties die gelicht worden van sterkhouders

Straf! Beerschot pakt uit met maar liefst vier opties die gelicht worden van sterkhouders

13:38
Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout

Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout

13:30
16
Grote lof voor financiële aanpak 1B-club: "Dat geeft aan dat hij de grenzen aftast"

Grote lof voor financiële aanpak 1B-club: "Dat geeft aan dat hij de grenzen aftast"

13:15
📷 'Gesprekken in vergevorderd stadium: Club Brugge dicht bij nieuwe middenvelder'

📷 'Gesprekken in vergevorderd stadium: Club Brugge dicht bij nieuwe middenvelder'

13:00
2
Zware klap voor Standard: sterkhouder weer weken buiten strijd

Zware klap voor Standard: sterkhouder weer weken buiten strijd

12:40
3
Nederlanders kijken anders naar keuze van Bounida voor Marokko: "Als ze niet goed genoeg zijn..."

Nederlanders kijken anders naar keuze van Bounida voor Marokko: "Als ze niet goed genoeg zijn..."

11:20
6
🎥 52 jaar en nog altijd even gevaarlijk: ex-speler van Anderlecht laat het net trillen op Anfield

🎥 52 jaar en nog altijd even gevaarlijk: ex-speler van Anderlecht laat het net trillen op Anfield

12:20
1
Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

22:30
11
Belgische profclub staat te koop: eigenaar volledig buitenspel gezet

Belgische profclub staat te koop: eigenaar volledig buitenspel gezet

11:00
Frankrijk kan drie selecties naar WK sturen, maar bondscoach Deschamps is al zeker van 20 namen

Frankrijk kan drie selecties naar WK sturen, maar bondscoach Deschamps is al zeker van 20 namen

10:00
1
Dit is geen toeval meer: maar liefst 10 spelers - ook Rode Duivel - topclub haken af voor hun nationale ploeg

Dit is geen toeval meer: maar liefst 10 spelers - ook Rode Duivel - topclub haken af voor hun nationale ploeg

08:20
1
Complete verrassing: KRC Genk neemt afscheid van sleutelpion

Complete verrassing: KRC Genk neemt afscheid van sleutelpion

10:39
Verliest Anderlecht opnieuw toptalent door gebrek aan kansen? Premier League-club toont al interesse

Verliest Anderlecht opnieuw toptalent door gebrek aan kansen? Premier League-club toont al interesse

09:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Major League Soccer

 Speeldag 6
Toronto FC Toronto FC 04/04 Colorado Rapids Colorado Rapids
Real Salt Lake Real Salt Lake 04/04 Sporting Kansas City Sporting Kansas City
New England Revolution New England Revolution 04/04 CF Montreal CF Montreal
Charlotte FC Charlotte FC 05/04 Philadelphia Union Philadelphia Union
Atlanta United FC Atlanta United FC 05/04 Columbus Crew Columbus Crew
D.C. United D.C. United 05/04 FC Dallas FC Dallas
New York City FC New York City FC 05/04 St. Louis City St. Louis City
Inter Miami CF Inter Miami CF 05/04 Austin FC Austin FC
New York Red Bulls New York Red Bulls 05/04 FC Cincinnati FC Cincinnati
Chicago Fire Chicago Fire 05/04 Nashville SC Nashville SC
Houston Dynamo Houston Dynamo 05/04 Seattle Sounders Seattle Sounders
Los Angeles FC Los Angeles FC 05/04 Orlando City Orlando City
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 05/04 Minnesota United Minnesota United
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 05/04 San Diego Zest FC San Diego Zest FC
Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 05/04 Portland Timbers Portland Timbers

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over "Sorry voor mijn taalgebruik": Luc Nilis houdt zich helemaal niet in Andreas2962 Andreas2962 over Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout Andreas2962 Andreas2962 over Philippe Albert noemt de zwakste schakel bij de Rode Duivels FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Duitsland, Italië en ...? Derde topland meldt zich voor Nicolo Tresoldi .. .. over Moeten deze twee invallers een basisplek krijgen tegen Mexico? Stefaan_82 Stefaan_82 over België heeft een nieuwe vedette en alle toplanden zijn er jaloers op GNUser GNUser over Is de MLS ideaal voor KDB, Lukaku en Courtois? Ervaringsdeskundige legt het uit André Coenen André Coenen over Zware klap voor Standard: sterkhouder weer weken buiten strijd De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Patrick Goots houdt zijn hart vast voor de play-offs van Royal Antwerp FC Boktor Boktor over Nederlanders kijken anders naar keuze van Bounida voor Marokko: "Als ze niet goed genoeg zijn..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved