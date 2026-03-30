Is de MLS ideaal voor KDB, Lukaku en Courtois? Ervaringsdeskundige legt het uit

Hugo Cuypers is ondertussen bezig aan zijn derde seizoen in de MLS. Nochtans is niet iedereen overtuigd van het niveau van de competitie.

Hugo Cuypers enige Belg in MLS

De Amerikaanse MLS-competitie blijft af te rekenen krijgen met de commentaar dat het niet bepaald hoog niveau is. Zeker het spelniveau ligt meer dan eens onder vuur.

“Het gaat vooruit, het algemene niveau is goed, al zijn er nog altijd enkele zwakke plekken”, vertelt Cuypers heel erg eerlijk in La Capitale. “Wat mensen onderschatten, is dat er dertig teams zijn en dat het een enorm grote competitie is.”

Elke ploeg heeft de nodige sterren in zijn rangen, maar het niveauverschil met de spelers in het elftal is soms opvallend groot. “Tactisch is het ook heel wisselend. Maar fysiek evolueert het goed: het is even intens en atletisch als de Belgische competitie.”

Ideaal voor De Bruyne, Lukaku en Courtois?

Cuypers is de enige Belg in de MLS, maar ondertussen vallen ook de namen van Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Thibaut Courtois om binnen afzienbare tijd de stap te zetten naar de Amerikaanse competitie.

Lees ook... Analiste zegt wat Lammens nog mist: dit ging met Courtois geen waar zijn›

“Iedereen moet voor zichzelf bepalen of de Amerikaanse levensstijl bij hem past. Ik denk dat je open moet staan voor dit soort transfers. Voor ons voelde het al lang juist aan. En we zijn absoluut niet teleurgesteld door deze overstap”, aldus Cuypers.