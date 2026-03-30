Complete verrassing: KRC Genk neemt afscheid van sleutelpion

KRC Genk heeft maandag bekendgemaakt dat het in onderling overleg afscheid neemt van CEO Luc Hooybergs. Voorzitter Peter Croonen zal samen met de directie voorlopig de dagelijkse leiding van de club op zich nemen.

Hooybergs stond sinds september 2024 aan het roer bij de Limburgse club, waar hij Erik Gerits opvolgde. Die laatste nam nadien de rol van Head of Community op zich. De passage van Hooybergs bij Genk blijft daarmee relatief kort.

Voor zijn overstap naar het voetbal bouwde Hooybergs een indrukwekkende carrière uit in het bedrijfsleven, onder meer bij Nike. Hij speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Nike-campus in Laakdal en Ham en bekleedde later ook topfuncties in Hilversum en het Amerikaanse Portland.

In een reactie blikte Hooybergs tevreden terug op zijn periode bij Genk. “Ik ben dankbaar voor de kans die ik hier gekregen heb en ben trots op de stappen die we samen gezet hebben”, liet hij optekenen. “Na een carrière van dertig jaar in de bedrijfswereld, vond ik het een bijzonder boeiende uitdaging om mijn ervaring in een dynamische voetbalomgeving te kunnen inzetten.”

Toch voelde de CEO dat het moment gekomen was om een nieuwe weg in te slaan. “Op een bepaald moment voel je dat het tijd is om opnieuw naar een volgende persoonlijke uitdaging te kijken. Voor mij is dat moment nu gekomen. Ik ben blij dat ik iets kon bijdragen aan de club van mijn hart. Ik ben al vele jaren supporter en zal dat ook altijd blijven.”



Ook Croonen sprak zijn waardering uit voor het geleverde werk. “We hebben samen met Luc mooie veranderingen doorgevoerd. Niet alles is zichtbaar voor het brede publiek, maar het zijn wel degelijk waardevolle stappen geweest in onze verdere professionalisering.” Sportief wacht Genk intussen een nieuwe uitdaging, want na het missen van de Champions’ Play-off moet het in de Europe Play-off strijden voor een Europees ticket.