Complete verrassing: KRC Genk neemt afscheid van sleutelpion

Complete verrassing: KRC Genk neemt afscheid van sleutelpion
KRC Genk heeft maandag bekendgemaakt dat het in onderling overleg afscheid neemt van CEO Luc Hooybergs. Voorzitter Peter Croonen zal samen met de directie voorlopig de dagelijkse leiding van de club op zich nemen.

Hooybergs stond sinds september 2024 aan het roer bij de Limburgse club, waar hij Erik Gerits opvolgde. Die laatste nam nadien de rol van Head of Community op zich. De passage van Hooybergs bij Genk blijft daarmee relatief kort.

Voor zijn overstap naar het voetbal bouwde Hooybergs een indrukwekkende carrière uit in het bedrijfsleven, onder meer bij Nike. Hij speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Nike-campus in Laakdal en Ham en bekleedde later ook topfuncties in Hilversum en het Amerikaanse Portland.

In een reactie blikte Hooybergs tevreden terug op zijn periode bij Genk. “Ik ben dankbaar voor de kans die ik hier gekregen heb en ben trots op de stappen die we samen gezet hebben”, liet hij optekenen. “Na een carrière van dertig jaar in de bedrijfswereld, vond ik het een bijzonder boeiende uitdaging om mijn ervaring in een dynamische voetbalomgeving te kunnen inzetten.”

Genk en CEO Luc Hooybergs gaan in onderling overleg uit elkaar

Toch voelde de CEO dat het moment gekomen was om een nieuwe weg in te slaan. “Op een bepaald moment voel je dat het tijd is om opnieuw naar een volgende persoonlijke uitdaging te kijken. Voor mij is dat moment nu gekomen. Ik ben blij dat ik iets kon bijdragen aan de club van mijn hart. Ik ben al vele jaren supporter en zal dat ook altijd blijven.”


Ook Croonen sprak zijn waardering uit voor het geleverde werk. “We hebben samen met Luc mooie veranderingen doorgevoerd. Niet alles is zichtbaar voor het brede publiek, maar het zijn wel degelijk waardevolle stappen geweest in onze verdere professionalisering.” Sportief wacht Genk intussen een nieuwe uitdaging, want na het missen van de Champions’ Play-off moet het in de Europe Play-off strijden voor een Europees ticket.

Straf! Beerschot pakt uit met maar liefst vier opties die gelicht worden van sterkhouders

Straf! Beerschot pakt uit met maar liefst vier opties die gelicht worden van sterkhouders

Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout

Grote lof voor financiële aanpak 1B-club: "Dat geeft aan dat hij de grenzen aftast"

📷 'Gesprekken in vergevorderd stadium: Club Brugge dicht bij nieuwe middenvelder'

Zware klap voor Standard: sterkhouder weer weken buiten strijd

🎥 52 jaar en nog altijd even gevaarlijk: ex-speler van Anderlecht laat het net trillen op Anfield

Rudi Garcia zal roteren: deze Rode Duivels kunnen hopen op een basisplaats tegen Mexico

Romelu Lukaku komt met statement na alle miserie met Napoli

Nederlanders kijken anders naar keuze van Bounida voor Marokko: "Als ze niet goed genoeg zijn..."

Belgische profclub staat te koop: eigenaar volledig buitenspel gezet

Amnesty International stuurt stevige waarschuwing voor fans, spelers en journalisten voor WK

Frankrijk kan drie selecties naar WK sturen, maar bondscoach Deschamps is al zeker van 20 namen

België heeft een nieuwe vedette en alle toplanden zijn er jaloers op

De grootste Premier League-clubs hebben allemaal JPL-verdediger op hun lijstje staan

Verliest Anderlecht opnieuw toptalent door gebrek aan kansen? Premier League-club toont al interesse

Dit is geen toeval meer: maar liefst 10 spelers - ook Rode Duivel - topclub haken af voor hun nationale ploeg

Romelu Lukaku beslist toch terug te keren naar Napels: Anderlecht-fans mogen wel nog harder dromen

Drama bij heropening Estadio Azteca: fan laat het leven

Voormalig voetbalcommentator Eddy Snelders zit effectief in de cel

Philippe Albert ziet ongelofelijk iets gebeuren met Nathan De Cat op het WK

Ex-speler van Standard vertelt straf verhaal: "Hij wachtte me na de training op met een mes"

"Het is best vervelend": Courtois ziet geen andere mogelijkheid voor toekomst Rode Duivels

Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

Het WK... zonder Lionel Messi? "De beslissing ligt bij hem"

Martinez, Tedesco of Garcia? Grün zegt welke bondscoach kritiek verdient

📷 'Interesse groeit voor Onuachu: ook deze knappe deals zijn een optie'

Bondscoach wordt onwel tijdens teambespreking: met spoed naar ziekenhuis

Opvallende beelden: Rode Duivels krijgen fouille op de tarmac

OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie)

'Contractnieuws bij KV Mechelen: beslissing over drie opties in contract genomen'

'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden'

Bizarre anekdote over Kompany-deal bij Bayern: "Zonder contract moest hij niet terugkeren"

Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..."

Wat als Club Brugge deze winter 15 miljoen euro had neergelegd? Geen spek voor de bek van blauw-zwart meer

Anderlecht houdt been stijf: terugkeer van verhuurde speler of hoge vraagprijs betalen

🎥 En ineens is Eden Hazard de ster in Mallorca... op de fiets: "Er moeten wat kilo's af"

