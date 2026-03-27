Patrick Goots houdt zijn hart vast voor de play-offs van Royal Antwerp FC

Het seizoen van Royal Antwerp FC werd er tot dusver eentje om snel te vergeten. De Europe Play-offs kunnen nog een en ander goedmaken.

Het seizoen van Royal Antwerp FC was een fikse tegenvaller. Ook de trainerswissel bracht uiteindelijk niet echt heel veel verandering.

Vooral de uitschakeling tegen Anderlecht in de halve finale van de beker was een fikse tegenvaller, zeker als je het vervolg ziet van The Great Old, maar ook van paars-wit.

“Als je ziet wat Anderlecht de afgelopen weken amper presteerde – en nog bijna uit de top zes viel – dan is het ongelofelijk dat die ploeg met 0-4 is komen winnen op de Bosuil”, klinkt het bij Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Geen sexy affiches

Er waren weinig memorabele avonden op de Bosuil. Enkel de opening van Tribune 2 was bijzonder. Hopelijk verandert dat gevoel wel in de Europe Play-offs, al zijn dat nu ook niet meteen wedstrijden voor het publiek om naar uit te kijken.



“Ik hoop dat Antwerp goed start, want stel je voor dat je na drie matchen al moet zeggen: ‘Dit gaat ‘m niet worden.’ Dan gaan heel wat supporters thuisblijven. Het kunnen wel eens ambetante wedstrijden worden”, besluit de analist.