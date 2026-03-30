Duitsland, Italië en ...? Derde topland meldt zich voor Nicolo Tresoldi

De toekomst van Tresoldi blijft onderwerp van toenemende internationale belangstelling. Zowel nationale bonden als Europese clubs volgen de 21-jarige spits nauwgezet op.

Veel interesse voor Tresoldi

Op clubniveau is de interesse enorm groot. De recentste ontwikkelingen zijn dat voor Arsenal het pleit lijkt te winnen voor Nicolo Tresoldi. Hij heeft dit seizoen al aardig wat laten zien, waardoor een toptransfer elke dag dichterbij komt.

Maar het is lang niet Club Brugge dat hem dreigt kwijt te spelen. Ook bij de nationale ploeg wordt er stevig aan zijn mouw getrokken. Tresoldi speelde bij de jeugd voor Duitsland. Zo komt hij nu ook in actie bij de U21.

Tresoldi kan ook voor Italië opgeroepen worden en de speler zelf staat er ook open voor, al zou hij wellicht het liefst voor Duitsland kiezen. Al is het dan wel aan de bondscoach om hem op te roepen, al heeft Duitsland ontzettend veel kwaliteit en talent lopen.

Argentinië wil Tresoldi

Volgens het Duitse magazine BILD heeft nu ook Argentinië zich officieel gemeld bij de entourage van Tresoldi. Zijn moeder is van Argentijnse afkomst, waardoor Tresoldi ook voor dat Zuid-Amerikaanse land zou kunnen spelen.


Bondscoach Julian Nagelsmann van Duitsland sprak eerder al waardering uit voor de jonge aanvaller en gaf aan dat hij tot de mogelijke kandidaten behoort voor toekomstige selecties.

"We gaan veel mensen verrassen": Belg in de States is overtuigd van zijn gelijk over Duivels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 04/04 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 06/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 06/04 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 03/04 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 04/04 Standard Standard
Westerlo Westerlo 05/04 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 04/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 06/04 FCV Dender EH FCV Dender EH

