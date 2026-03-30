Marc Wilmots spreekt over probleemgeval: "Misschien is hij mentaal op een bepaald moment afgehaakt"

Thomas Henry beleeft een bijzonder moeilijk seizoen bij Standard. Marc Wilmots heeft zich uitgesproken over de situatie van een van zijn eerste transfers van afgelopen zomer.

En dan te bedenken dat Thomas Henry het seizoen begon met twee goals en een assist in de eerste drie wedstrijden. Sindsdien is de voormalige spits van OH Leuven veel minder doeltreffend (slechts één goal) en verloor hij zijn basisplaats.

Hij verdween zelfs een tijd uit de selectie. In een gesprek met SudInfo probeert Marc Wilmots een verklaring te vinden: "Ik weet niet waar het probleem precies zit. Misschien heeft Thomas Henry het op een bepaald moment mentaal laten hangen".

Het vertrouwen heeft een tik gekregen

Als het over spitsen gaat, weet Wilmots waarover hij praat. De veranderingen tijdens het seizoen hebben de kaarten anders geschud voor de Fransman: "Toen ik hem haalde, was dat omwille van de kwaliteiten die zijn profiel ons kon brengen. Maar we zijn van systeem veranderd en we hebben meer snelheid nodig".

Thomas Henry heeft nog een contract van één jaar op Sclessin. Maar zijn profiel sluit minder aan bij wat de ploeg momenteel nodig heeft: "Op dit moment, in een 3-4-3 met één diepe spits, hebben we snelheid nodig bij de omschakeling".


Toch wil de club hem niet op een zijspoor zetten: "Hij is nog altijd een speler van Standard en het is aan de coach om hem al dan niet te gebruiken. Hij viel in tegen Antwerp in een match waarin we sterk aanwezig waren in de zestien van de tegenstander: dan moet hij nuttig zijn. Natuurlijk kan hij nog altijd zijn diensten bewijzen", besluit Wilmots.

"We gaan veel mensen verrassen": Belg in de States is overtuigd van zijn gelijk over Duivels

