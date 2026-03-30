'Deze topcoach staat er niét voor te springen, maar Tottenham belooft héél rijkelijke bonus als degradatie wordt vermeden'

Tottenham Hotspur heeft een nieuwe coach. Of beter gezegd: de deal is zo goed als rond. Roberto De Zerbi moet de Londenaren in de Premier League houden?

Tottenham Hotspur beleeft een absoluut snertseizoen. The Spurs kamperen momenteel op de zeventiende plaats en hebben slechts één puntje respijt op een degradatieplaats.

Thomas Frank werd enkele weken geleden al op straat gezet en ondertussen ontving ook de tweede coach dit seizoen zijn C4. Igor Tudor is niet langer de coach van Tottenham.

De Engelse media weten dat The Spurs niet lang moeten wachten op de opvolger. Roberto De Zerbi staat op het punt om zijn krabbel te zetten onder een contract tot het einde van het seizoen.

De 46-jarige Italiaan werd enkele weken geleden ontslagen bij Olympique Marseille. Toch stond De Zerbi niét te springen om een risico te nemen en in te stappen bij het zwalpende Tottenham.

... én zal daar héél rijkelijk voor beloond worden!



Al hebben The Spurs hem kunnen overtuigen. De Zerbi kan rekenen op een bonus van twaalf miljoen euro als hij Tottenham kan handhaven in de Premier League. In dat geval wordt zijn contract ook meteen met een extra seizoen verlengd.