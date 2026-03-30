'Deze topcoach staat er niét voor te springen, maar Tottenham belooft héél rijkelijke bonus als degradatie wordt vermeden'

Manuel Gonzalez
Tottenham Hotspur heeft een nieuwe coach. Of beter gezegd: de deal is zo goed als rond. Roberto De Zerbi moet de Londenaren in de Premier League houden?

Tottenham Hotspur beleeft een absoluut snertseizoen. The Spurs kamperen momenteel op de zeventiende plaats en hebben slechts één puntje respijt op een degradatieplaats. 

Thomas Frank werd enkele weken geleden al op straat gezet en ondertussen ontving ook de tweede coach dit seizoen zijn C4. Igor Tudor is niet langer de coach van Tottenham.

Roberto De Zerbi moet Tottenham Hotspur in Premier League houden...

De Engelse media weten dat The Spurs niet lang moeten wachten op de opvolger. Roberto De Zerbi staat op het punt om zijn krabbel te zetten onder een contract tot het einde van het seizoen. 

De 46-jarige Italiaan werd enkele weken geleden ontslagen bij Olympique Marseille. Toch stond De Zerbi niét te springen om een risico te nemen en in te stappen bij het zwalpende Tottenham.

... én zal daar héél rijkelijk voor beloond worden!


Al hebben The Spurs hem kunnen overtuigen. De Zerbi kan rekenen op een bonus van twaalf miljoen euro als hij Tottenham kan handhaven in de Premier League. In dat geval wordt zijn contract ook meteen met een extra seizoen verlengd.

Een eerste steen of helemaal terug naar af? Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in stadiondossier van Club Brugge

Een eerste steen of helemaal terug naar af? Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in stadiondossier van Club Brugge

19:40
Analiste zegt wat Lammens nog mist: dit ging met Courtois geen waar zijn

Analiste zegt wat Lammens nog mist: dit ging met Courtois geen waar zijn

19:00
Moeten deze twee invallers een basisplek krijgen tegen Mexico?

Moeten deze twee invallers een basisplek krijgen tegen Mexico?

18:30
2
OFFICIEEL: Bayern zet in op de toekomst met een jong talent geboren in 2010

OFFICIEEL: Bayern zet in op de toekomst met een jong talent geboren in 2010

18:00
Is de MLS ideaal voor KDB, Lukaku en Courtois? Ervaringsdeskundige legt het uit

Is de MLS ideaal voor KDB, Lukaku en Courtois? Ervaringsdeskundige legt het uit

17:40
1
Philippe Albert noemt de zwakste schakel bij de Rode Duivels

Philippe Albert noemt de zwakste schakel bij de Rode Duivels

17:20
8
"We gaan veel mensen verrassen": Belg in de States is overtuigd van zijn gelijk over Duivels

"We gaan veel mensen verrassen": Belg in de States is overtuigd van zijn gelijk over Duivels

17:00
1
Goed nieuws voor Anderlecht? Trainer die ze willen vertrekt bij zijn club

Goed nieuws voor Anderlecht? Trainer die ze willen vertrekt bij zijn club

16:30
Beerschot of Kortrijk naar de Jupiler Pro League? Dit zijn de mogelijke scenario's

Beerschot of Kortrijk naar de Jupiler Pro League? Dit zijn de mogelijke scenario's

16:15
5
OFFICIEEL Play-offplek in klassement, maar contract van Belgische trainer niet verlengd

OFFICIEEL Play-offplek in klassement, maar contract van Belgische trainer niet verlengd

16:00
Vandenbempt noemt drie namen bij de Rode Duivels: "En hij is de man van de toekomst"

Vandenbempt noemt drie namen bij de Rode Duivels: "En hij is de man van de toekomst"

15:30
1
Marc Wilmots spreekt over probleemgeval: "Misschien is hij mentaal op een bepaald moment afgehaakt"

Marc Wilmots spreekt over probleemgeval: "Misschien is hij mentaal op een bepaald moment afgehaakt"

15:15
2
"Sorry voor mijn taalgebruik": Luc Nilis houdt zich helemaal niet in

"Sorry voor mijn taalgebruik": Luc Nilis houdt zich helemaal niet in

15:00
1
Is Mexico serieus verzwakt vlak voor het WK? Dit moet je weten over de tegenstander van de Rode Duivels

Is Mexico serieus verzwakt vlak voor het WK? Dit moet je weten over de tegenstander van de Rode Duivels

14:40
Duitsland, Italië en ...? Derde topland meldt zich voor Nicolo Tresoldi

Duitsland, Italië en ...? Derde topland meldt zich voor Nicolo Tresoldi

14:20
7
📷 'Twee jaar geleden nog bij Patro Eisden, nu lucratief voorstel uit Saoedi-Arabië'

📷 'Twee jaar geleden nog bij Patro Eisden, nu lucratief voorstel uit Saoedi-Arabië'

14:00
Radja Nainggolan pakt samen met Stijn Stijnen en Olivier Deschacht uit met straf nieuws

Radja Nainggolan pakt samen met Stijn Stijnen en Olivier Deschacht uit met straf nieuws

13:50
1
Straf! Beerschot pakt uit met maar liefst vier opties die gelicht worden van sterkhouders

Straf! Beerschot pakt uit met maar liefst vier opties die gelicht worden van sterkhouders

13:38
Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout

Eddy Snelders meteen aangevallen in gevangenis van Turnhout

13:30
16
Grote lof voor financiële aanpak 1B-club: "Dat geeft aan dat hij de grenzen aftast"

Grote lof voor financiële aanpak 1B-club: "Dat geeft aan dat hij de grenzen aftast"

13:15
📷 'Gesprekken in vergevorderd stadium: Club Brugge dicht bij nieuwe middenvelder'

📷 'Gesprekken in vergevorderd stadium: Club Brugge dicht bij nieuwe middenvelder'

13:00
2
Zware klap voor Standard: sterkhouder weer weken buiten strijd

Zware klap voor Standard: sterkhouder weer weken buiten strijd

12:40
3
🎥 52 jaar en nog altijd even gevaarlijk: ex-speler van Anderlecht laat het net trillen op Anfield

🎥 52 jaar en nog altijd even gevaarlijk: ex-speler van Anderlecht laat het net trillen op Anfield

12:20
1
Rudi Garcia zal roteren: deze Rode Duivels kunnen hopen op een basisplaats tegen Mexico

Rudi Garcia zal roteren: deze Rode Duivels kunnen hopen op een basisplaats tegen Mexico

12:00
1
Romelu Lukaku komt met statement na alle miserie met Napoli

Romelu Lukaku komt met statement na alle miserie met Napoli

11:40
4
Nederlanders kijken anders naar keuze van Bounida voor Marokko: "Als ze niet goed genoeg zijn..."

Nederlanders kijken anders naar keuze van Bounida voor Marokko: "Als ze niet goed genoeg zijn..."

11:20
6
Belgische profclub staat te koop: eigenaar volledig buitenspel gezet

Belgische profclub staat te koop: eigenaar volledig buitenspel gezet

11:00
Complete verrassing: KRC Genk neemt afscheid van sleutelpion

Complete verrassing: KRC Genk neemt afscheid van sleutelpion

10:39
Amnesty International stuurt stevige waarschuwing voor fans, spelers en journalisten voor WK

Amnesty International stuurt stevige waarschuwing voor fans, spelers en journalisten voor WK

10:30
2
Frankrijk kan drie selecties naar WK sturen, maar bondscoach Deschamps is al zeker van 20 namen

Frankrijk kan drie selecties naar WK sturen, maar bondscoach Deschamps is al zeker van 20 namen

10:00
1
België heeft een nieuwe vedette en alle toplanden zijn er jaloers op

België heeft een nieuwe vedette en alle toplanden zijn er jaloers op

09:30
16
Verliest Anderlecht opnieuw toptalent door gebrek aan kansen? Premier League-club toont al interesse

Verliest Anderlecht opnieuw toptalent door gebrek aan kansen? Premier League-club toont al interesse

09:00
1
De grootste Premier League-clubs hebben allemaal JPL-verdediger op hun lijstje staan

De grootste Premier League-clubs hebben allemaal JPL-verdediger op hun lijstje staan

08:40
Dit is geen toeval meer: maar liefst 10 spelers - ook Rode Duivel - topclub haken af voor hun nationale ploeg

Dit is geen toeval meer: maar liefst 10 spelers - ook Rode Duivel - topclub haken af voor hun nationale ploeg

08:20
1
Romelu Lukaku beslist toch terug te keren naar Napels: Anderlecht-fans mogen wel nog harder dromen

Romelu Lukaku beslist toch terug te keren naar Napels: Anderlecht-fans mogen wel nog harder dromen

08:00
3
Drama bij heropening Estadio Azteca: fan laat het leven

Drama bij heropening Estadio Azteca: fan laat het leven

07:40

