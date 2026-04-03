Helemaal in de voetsporen van Thibaut Courtois: bijzonder nummer voor bijzonder debuut

Bij KRC Genk ziet de toekomst er misschien wel rooskleurig uit. De keuze in doel lijkt gemaakt en gevallen op de piepjonge Lucca Brughmans. Die krijgt ook meteen een rugnummer dat wel bijzonder zwaar aan Thibaut Courtois doet denken.

De voorbije weken was er veel te doen over doelman Tobias Lawal bij KRC Genk, die meermaals in de fout ging. Er werden dan ook luidop vragen gesteld over de doelman en hier en daar klonk het al dat Genk de play-offs beter met een andere doelman zou spelen.

Jonge Lucca Brughmans krijgt zijn kans bij Genk

Daarbij kwam ook het piepjonge toptalent Lucca Brughmans over de tongen rollen. Donderdag kwam dan weer het nieuws naar buiten dat Lawal sowieso niet aan de play-offs zou kunnen beginnen, want hij raakte geblesseerd bij de nationale ploeg.

Toch leek het erop dat coach Hayen sowieso niet meer voor Lawal zou kiezen. Volgens Het Laatste Nieuws zou Brughmans sowieso de aangewezen keuze gaan worden voor de eerste wedstrijden van de Europe Play-offs.

Het nummer 28 van KRC Genk voor Brughmans

En misschien wel op termijn meer, want er wordt volmondig geloofd in de jonge keeper. Die wil zelf niet te hoog van de toren blazen en het duidelijk match per match bekijken, maar ondertussen is er al veel fuzz rond hem.



Bovendien krijgt hij bij Genk nu ook nummer 28 om in doel te gaan staan. De link is snel gelegd, want Thibaut Courtois is met dat nummer gedebuteerd in de Jupiler Pro League bij Genk. Brughmans zelf blijft er rustig onder - en dat is misschien wel het beste ...