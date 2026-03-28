Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf"

KRC Genk greep op de slotspeeldag naast de Champions' Play-offs. Als de ploeg draait, dan gaat het heel goed. Maar er zijn ook veel verdedigende fouten. Toch moet er nog steeds gemikt worden op Europees voetbal volgens de analisten.

“Als KRC Genk een beetje leert verdedigen, dan waren ze er misschien nog geraakt in de top-6”, aldus Steven Defour in zijn analyse in 90 Minutes. Volgens Filip Joos zijn zowel Anderlecht als Genk op hun limieten gebotst die ze al een heel seizoen tentoonspreiden.

De kwaliteiten van Genk zijn groot, maar …

“Maar met de kwaliteiten die Genk heeft … Ze stonden op een bepaald moment 0-2 voor tegen La Louvière en Anderlecht staat op achterstand … Ik snap dat niet, dan moet je daar toch meer mee doen”, pikte Defour opnieuw in.

Het is ook niet dat Genk veel countergoals binnenkregen tegen La Louvière. “Ze hebben het eigenlijk nog goed gedaan om zonder keeper te spelen”, aldus Tuur Dierckx smalend over hoe Tobias Lawal toch opnieuw veel in de fout ging.

KRC Genk niet in play-off 1? Doodzonde

Toch zal het jammer zijn dat we KRC Genk niet in de Champions’ Play-offs gaan zien, want er zit wel degelijk kwaliteit bij de Limburgers. “Het is doodzonde dat ze er niet bij zijn qua voetbal”, vindt ook Filip Joos het heel erg jammer.



“De manier waarop El Ouahdi opnieuw scoort … Hoeveel wondermooie goals ga je maken op een seizoen? In Freiburg moesten ze het zonder een van hun beste spelers van het seizoen doen, maar ze hebben wel dingen tegen hen laten zien. Ze gaan kwalitatief beter zijn dan welke ploeg dan ook vierde of vijfde wordt, dus ze moeten nu alles op Europees voetbal zetten.”