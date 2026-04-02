Na de vele vragen over doelmannenkwestie Genk: Nicky Hayen hakt noodgedwongen knoop door

De voorbije week was er veel te doen over Tobias Lawal, de doelman van KRC Genk. Die had zowel tegen Freiburg als tegen La Louvière toch wel wat boter op het hoofd bij enkele van de tien tegendoelpunten. En dus werden er over zijn positie vragen gesteld.

Tobias Lawal had dit seizoen al een paar foutjes gemaakt, maar in de cruciale laatste week werd het pas echt gortig. Tegen Freiburg zag hij er meermaals niet goed uit en ook tegen La Louvière kon hij bij momenten beter doen.

Tobias Lawal is geblesseerd voor KRC Genk

Slotsom: tien tegendoelpunten in drie dagen, uit de Europa League geknikkerd én geen Champions' Play-offs. Er werden dan ook luidop vragen gesteld over de doelman en hier en daar klonk het al dat Genk de play-offs beter met een andere doelman zou spelen.

Daarbij kwam ook het piepjonge toptalent Lucca Brughmans over de tongen rollen. Hij krijgt nu mogelijk tegen Antwerp meteen zijn debuut in de Europe Play-offs, want coach Nicky Hayen heeft alvast één knoop doorgehakt.

Wie staat in doel voor KRC tegen Antwerp?

Al was het van moeten, want Lawal zal er niet bij zijn tegen Antwerp vanwege een blessure. "Tobias is uitgevallen in de opwarming van nationale ploeg. Hij heeft daar ook niet gespeeld en is nu niet beschikbaar."



"Het is nog niet duidelijk hoe lang hij out zal zijn. Onze eigen medische staf gaat nog een check-up doen", notuleerde Het Laatste Nieuws vanop de persconferentie in Genk. Hayen kiest na de laatste training tussen Brughmans en Van Crombrugge.