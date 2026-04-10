Christos Tzolis kwam ermee weg tegen Anderlecht, maar... "25 jaar geleden kreeg je een schop, niet normaal!"

Het moment met Christos Tzolis tegen Killian Sardella was maandagavond tekenend voor de machtsverhoudingen tussen Club Brugge en RSC Anderlecht. Kort na de openingsgoal van Kyriani Sabbe koos de Griek er niet alleen voor om zijn tegenstander te passeren, maar hem ook openlijk uit te dagen.

Tzolis hield de bal onder zijn voet en maakte een handgebaar richting Sardella om hem uit te lokken. De rechtsachter van Anderlecht hapte niet en bleef opvallend rustig, ondanks het duidelijke provocerende karakter van de actie.

In de podcast ‘90 Minutes’ werd het moment uitgebreid besproken. Wesley Sonck zag er meteen een verschil met vroeger in. “Als je dat 25 jaar geleden deed, kreeg je een schop. Niet normaal”, klonk het.

Ook Sam Kerkhofs vond dat de reactie van Anderlecht uitbleef. “Iemand anders moet zeggen: ik pak hem straks. Zo werkt het toch?”, stelde hij. Volgens hem hoeft Sardella zelf niet te reageren, maar moet een ploegmaat dat signaal oppikken.

De VAR heeft zulke zaken eruit gehaald

Joris Brys deelde die mening en vond het gebrek aan reactie veelzeggend. “Ik dacht: binnen de 30 seconden moet er iets gebeuren. Al is het maar een lichte beuk, maar dat kwam niet”, aldus Brys.

Volgens Filip Joos illustreert het voorval ook hoe het voetbal veranderd is door de VAR. “Dat is een van de redenen dat het jammer is met de VAR, dat dat minder kan”, zei hij, verwijzend naar vroegere tijden waarin zulke provocaties steevast een fysieke reactie uitlokten.