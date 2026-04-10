Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella

Foto: © photonews

Anderlecht likt zijn wonden na de 4-2-nederlaag bij Club Brugge. Vooral de eerste helft deed het ego pijn. Weggespeeld, vernederd op alle mogelijke manieren en met 3-0 naar de kleedkamer. Jérémy Taravel reageert nu stevig.

Club Brugge stond al 3-0 voor aan de rust en deed min of meer wat het wilde. Christos Tzolis liet dat ook duidelijk blijken met een klein provocerend gebaar richting Killian Sardella: hij wenkte hem om het maar eens te komen proberen en de bal af te pakken.

Actie van Tzolis valt niet in goede aarde bij Taravel

Dat viel niet in goede aarde bij Jérémy Taravel: "Op zulke momenten is het aan ons om karakter te tonen. Ik aanvaard zoiets niet, niet voor ons en niet voor de supporters. Zeker niet in wedstrijden als deze", reageerde hij op de persconferentie, geciteerd door La Dernière Heure.

Volgens Taravel zou dit met hem op het veld niet gebeurd zijn: "Zeker niet. Dat zijn dingen die ik niet graag zie en die ik niet aanvaard. Dat maakt het voor mij extra moeilijk. Wij zijn Anderlecht, we moeten respect afdwingen."

Taravel wil een reactie uit trots tegen KAA Gent

Daar zal Taravel ongetwijfeld op hameren om tegen KAA Gent een trotse reactie uit te lokken: "Het was niet alleen Killian die daarbij betrokken was, het waren de elf spelers die op het veld stonden". Maar los van dat moment is er uiteraard veel te leren uit deze topper. 

"Er was een gebrek aan intensiteit, maar we konden de bal ook niet bijhouden. Nochtans hebben we de kwaliteiten om dat te doen. De invalbeurt van Stroeykens heeft ons veel deugd gedaan. We gaan er alles aan doen om te vermijden dat zo'n match ons nog eens overkomt."

