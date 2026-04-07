Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Philippe Clement blijft indruk maken in Engeland. Norwich City knokte zich onder de Belgische coach vanuit de onderste regionen omhoog en mag stilaan zelfs voorzichtig naar de top zes kijken.

Wat Philippe Clement neerzet bij Norwich City is bijzonder. De Belgische coach nam in november over toen alles vierkant draaide bij de Engelse club. Ondertussen bevindt Norwich zich aan de andere kant van de tabel.

Clement en zijn troepen kunnen nu zelfs naar boven kijken in het klassement. Norwich won maandag nog met 1-2 tegen Milwall, de nummer vier, door een achterstand om te buigen.  "Ik ben niet alleen tevreden met het resultaat, maar ik denk ook dat dit onze beste prestatie van het seizoen was, zowel qua intensiteit als technisch", vertelde hij bij BBC.

"Ze hebben beide gezichten getoond: niet alleen het sexy voetbal waar iedereen het over heeft, maar ook weerbaarheid, kracht, strijdlust en organisatie. We hebben dus zowel de harde als de mooie kant gezien, en daar ben ik echt heel trots op", ging hij verder.

Clement houdt hoofd koel ondanks knappe opmars van Norwich

Toen Clement bij de club kwam, lag de focus vooral op het behoud. Nu kan Norwich zelfs strijden voor een plaats in de top 6, en dus ook de Promotion Play-offs in de Championship. Toch wil de Belgische trainer de rust bewaren.


"Ik begrijp volledig dat de fans enthousiast zijn, maar als je over promotie en play-offs spreekt, moet je het een heel seizoen lang blijven waarmaken", houdt Clement de voeten op de grond.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Millwall
Norwich City
Philippe Clement

Meer nieuws

Ex-speler Westerlo in de penarie na dodelijk ongeval: 'Gevangenisstraf tot zeven jaar mogelijk'

19:20
19:00
1
18:40
18:20
1
18:00
17:20
16:45
17:00
16:55
16:30
3
16:15
1
16:00
1
15:30
15:00
8
14:40
30
14:34
9
14:20
3
14:00
13:30
13:00
12:40
12:20
12:00
32
11:45
56
11:40
9
11:20
11:00
5
10:30
46
10:00
2
09:30
1
09:00
4
08:40
08:20
14
08:00
07:40
07:00
53

Meer nieuws

Populairste artikels

The Championship

 Speeldag 41
Portsmouth Portsmouth 2-2 Oxford Utd Oxford Utd
Millwall Millwall 1-2 Norwich City Norwich City
Preston North End Preston North End 1-1 QPR QPR
Derby County Derby County 2-0 Stoke City Stoke City
Blackburn Blackburn 0-0 West Bromwich West Bromwich
Bristol City Bristol City 1-0 Sheffield United Sheffield United
Ipswich Town Ipswich Town 2-1 Birmingham City Birmingham City
Watford Watford 1-1 Charlton Athletic Charlton Athletic
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1-1 Leicester City Leicester City
Swansea Swansea 2-2 Middlesbrough Middlesbrough
Hull City Hull City 0-0 Coventry City Coventry City
Wrexham Wrexham 21:00 Southampton Southampton

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit" TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak TIGERMANIA TIGERMANIA over Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV pi sn pi sn over Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd TIGERMANIA TIGERMANIA over Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken pi sn pi sn over Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details Geert66 Geert66 over Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk" Stefaan_82 Stefaan_82 over Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge zimbo zimbo over Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved