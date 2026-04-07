Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar

Philippe Clement blijft indruk maken in Engeland. Norwich City knokte zich onder de Belgische coach vanuit de onderste regionen omhoog en mag stilaan zelfs voorzichtig naar de top zes kijken.

Wat Philippe Clement neerzet bij Norwich City is bijzonder. De Belgische coach nam in november over toen alles vierkant draaide bij de Engelse club. Ondertussen bevindt Norwich zich aan de andere kant van de tabel.

Clement en zijn troepen kunnen nu zelfs naar boven kijken in het klassement. Norwich won maandag nog met 1-2 tegen Milwall, de nummer vier, door een achterstand om te buigen. "Ik ben niet alleen tevreden met het resultaat, maar ik denk ook dat dit onze beste prestatie van het seizoen was, zowel qua intensiteit als technisch", vertelde hij bij BBC.

"Ze hebben beide gezichten getoond: niet alleen het sexy voetbal waar iedereen het over heeft, maar ook weerbaarheid, kracht, strijdlust en organisatie. We hebben dus zowel de harde als de mooie kant gezien, en daar ben ik echt heel trots op", ging hij verder.

Clement houdt hoofd koel ondanks knappe opmars van Norwich

Toen Clement bij de club kwam, lag de focus vooral op het behoud. Nu kan Norwich zelfs strijden voor een plaats in de top 6, en dus ook de Promotion Play-offs in de Championship. Toch wil de Belgische trainer de rust bewaren.



"Ik begrijp volledig dat de fans enthousiast zijn, maar als je over promotie en play-offs spreekt, moet je het een heel seizoen lang blijven waarmaken", houdt Clement de voeten op de grond.