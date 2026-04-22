Volg Union SG - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
Datum: 22/04/2026 20:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 4

Midweekvoetbal. En alweer staat er veel op het spel. Union SG kan een nieuwe stap richting titel zetten, maar KAA Gent is wel het enige team dat punten kon afsnoepen van de Brusselaars in het Dudenpark dit seizoen.

LIVE: Stoomt Union door tegen KAA Gent? "Daarom spelen spelers ook zo graag Europees"
Bij KAA Gent kijken ze in ieder geval uit naar de wedstrijd. "Het is heel plezant die midweekwedstrijden. Dat is ook waarom ploegen zo graag Europees willen spelen. Spelers doen niet liever dan wedstrijden spelen", aldus Rik De Mil.

Nieuwe stevige wedstrijd op komst? 

En hij ging verder op zijn persconferentie: "De match was stevig tegen STVV, dus we gaan moeten kijken wie hersteld raakt of wie niet, maar iedereen heeft zin om dit soort wedstrijden te spelen. Voor Lopes da Silva wordt het limiet."

"Hij is belangrijk voor dit team, dat weet iedereen. We gaan geen onnodige risico's nemen, al hopen we inderdaad dat hij erbij is." Ook ging het op de persconferentie uiteraard onder meer over Wilfried Kanga, die werd uitgefloten door de eigen fans.

Kan KAA Gent stunten op bezoek bij Union SG?

Union SG van zijn kant heeft veel vertrouwen getankt door de thuiszege tegen Club Brugge. Op woensdagavond kunnen zij een stap in de goede richting zetten richting titel - zeker als blauw-zwart punten zou laten liggen tegen Mechelen.


U kan de wedstrijd bij ons LIVE en op de voet volgen vanaf 20u30 op onze kanalen. Zet Union SG een nieuwe stap richting titel of zijn het de Buffalo's die opnieuw uitpakken met een interessante stunt? Volg het bij ons!

Prono Union SG - KAA Gent

Union SG wint
Gelijk
92.68% 5.28% 2.03%
Populairste
2-0
(83x)		 2-1
(59x)		 3-1
(34x)

Vergelijking Union SG - KAA Gent

Positie

1
5

Punten

42
25

Gewonnen

3
0

Verloren

0
1

Gescoorde doelpunten

4
2

Doelpunten tegen

1
4

Gele kaarten

10
3

Onderlinge duels gewonnen

8
7
0
06/12 18:15 Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
09/08 20:45 KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
25/05 18:30 Union SG Union SG 3-1 KAA Gent KAA Gent
05/04 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-3 Union SG Union SG
26/12 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-3 Union SG Union SG
04/12 20:00 Union SG Union SG 3-2 KAA Gent KAA Gent
19/10 20:45 Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
10/03 18:30 Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
26/11 13:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Union SG Union SG
08/04 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-1 Union SG Union SG
12/01 20:45 Union SG Union SG 4-0 KAA Gent KAA Gent
19/10 18:30 Union SG Union SG 2-0 KAA Gent KAA Gent
26/12 18:30 Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
31/10 21:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 Union SG Union SG
03/07 12:30 KAA Gent KAA Gent Geannuleerd Union SG Union SG
21/04

KAA Gent speelde afgelopen weekend 0-0 gelijk tegen STVV. In de tweede helft kregen we met Aimé Omgba een nieuwe naam tussen de lijnen. Hij mocht zo nog eens 45 minuten spe...

21/04 2

Het was een pijnlijk moment afgelopen weekend in de wedstrijd van KAA Gent tegen STVV. De supporters floten hun eigen speler Wilfried Kanga uit en bij zijn wissel was er ap...

09:00 4

Wilfried Kanga ligt steeds moeilijker bij een deel van het Gentse publiek. Hein Vanhaezebrouck keurt het uitjouwen van een eigen speler af, maar begrijpt tegelijk wel waaro...

