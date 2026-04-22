LIVE: Stoomt Union door tegen KAA Gent? "Daarom spelen spelers ook zo graag Europees"

Midweekvoetbal. En alweer staat er veel op het spel. Union SG kan een nieuwe stap richting titel zetten, maar KAA Gent is wel het enige team dat punten kon afsnoepen van de Brusselaars in het Dudenpark dit seizoen.

Bij KAA Gent kijken ze in ieder geval uit naar de wedstrijd. "Het is heel plezant die midweekwedstrijden. Dat is ook waarom ploegen zo graag Europees willen spelen. Spelers doen niet liever dan wedstrijden spelen", aldus Rik De Mil.

Nieuwe stevige wedstrijd op komst?

En hij ging verder op zijn persconferentie: "De match was stevig tegen STVV, dus we gaan moeten kijken wie hersteld raakt of wie niet, maar iedereen heeft zin om dit soort wedstrijden te spelen. Voor Lopes da Silva wordt het limiet."

"Hij is belangrijk voor dit team, dat weet iedereen. We gaan geen onnodige risico's nemen, al hopen we inderdaad dat hij erbij is." Ook ging het op de persconferentie uiteraard onder meer over Wilfried Kanga, die werd uitgefloten door de eigen fans.

Kan KAA Gent stunten op bezoek bij Union SG?

Union SG van zijn kant heeft veel vertrouwen getankt door de thuiszege tegen Club Brugge. Op woensdagavond kunnen zij een stap in de goede richting zetten richting titel - zeker als blauw-zwart punten zou laten liggen tegen Mechelen.



