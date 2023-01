Union overklast Gent op alle fronten en staat in halve finale: Buffalo's bieden amper tegenstand aan sterke Brusselaars

Union staat in de halve finales van de Croky Cup. En heel moe hebben ze zich daarvoor niet moeten maken, want KAA Gent toonde zich een gewillig slachtoffer. De Brusselaars klaarden de klus al in de eerste helft nadat ze na drie minuten op voorsprong stonden.

Drie minuten bezig en Gent zat al dik in de problemen. Bij een hoekschop liet Okumu de boomlange Nilsson zomaar weglopen en de bal hing al tegen de netten. Da's niet meteen het beste begin tegen een ploeg als Union, die 90 minuten lang druk zet en het opbouwen zo goed als onmogelijk maakt. Dan moet je al beginnen rekenen dat er eens een bal goed valt in de zestien én dat de Brusselaars zelf niet meer scoren.

Maar dan heb je ook een spits nodig die iets kan doen met een bal die goedvalt... En dat was donderdagavond duidelijk niet Laurent Depoitre. We weten niet wat Hein Vanhaezebrouck zijn spits allemaal toeriep, maar lieve woordjes waren het alvast niet. De aanvaller verprutste elke controle en had twee goeie kansen, maar werkte heel onbeholpen af.

Voor de rest was Gent gewoon machteloos. Union was in alle aspecten van het voetbalspelletje de meerdere: duelkracht, techniek, tactiek, inzet, intensiteit... Je mocht opnoemen wat je wou. De Brusselaars zijn gewoon niet te stuiten als ze zo spelen. Als de tegenstander dan ook nog eens gaat helpen, is het boeken toe nog voor de rust. Lazare mocht vrij intrappen en scoren voor de 2-0. Kums verloor dan ook nog eens knullig de bal en daardoor kon Boniface helemaal alleen op doel af. Ja, dan weet je het wel: 3-0.

Geen Gentse beterschap, overbodige tweede helft

Als je tegen Union niet honderd procent bent, maak je gewoon geen kans. Vanhaezebrouck - duidelijk heel boos - wisselde Depoitre, Vadis en Fofana bij de rust voor Cuypers, De Sart en Salah. Maar ook dat bracht weinig zoden aan de dijk. Union liet de man in balbezit geen seconde ademruimte en daar had Gent geen antwoord op. Met Teuma weer als orchestmeester, aanjager en dirigent.

Moris moest exact één goeie redding doen op een afgeweken schot van Nurio. Toen Ngadeu dan ook nog eens zijn tweede geel oppikte voor een domme tackle op het middenveld op Lazare was de wedstrijd helemaal gespeeld. Een pijnlijke bedoening voor de Buffalo's in het Dudenpark. Lazare maakte er zelfs nog 4-0 van. Eentje waar Hein Vanhaezebrouck niet mee gaat kunnen lachen.