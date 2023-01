Union is enige Belgische ploeg die nog op drie fronten actief is: "Tonen dat we één van de beste ploegen van België zijn!"

4-0 en de tegenstander amper een kans gegeven. Da's weer een prestatie waar je 'u' kan tegen zeggen van Union SG.

Union gaat uit van de eigen sterkte, de tegenstander interesseert hen eigenlijk niet veel. "Wie we nu willen loten? (haalt de schouders op) Maakt niet uit, ik heb geen favoriete ploeg. Ik wil niet Antwerp ontwijken ofzo", aldus kapitein Teddy Teuma. "We zijn de enige ploeg die nog in drie competities speelt. Wij spelen elke match om te winnen en pakken het elke keer hetzelfde aan. We moeten wel iets goed doen hé", knipoogde hij.

Ook Gent vond geen antwoord op zoveel fysieke kracht en pressing. “Wij hebben de winnaar van vorig jaar uitgeschakeld. Dat toont ons potentieel en onze kwaliteit. We zijn gewapend om de beker te kunnen winnen. We weten dat het in het kampioenschap misschien moeilijk is, maar de beker ligt ons ook na aan het hart. We tonen op alle fronten dat we een van de beste ploegen van België zijn.”