Kapitaalsinjectie én plek in halve finales van de beker voor KVM: Walsh vermijdt verlengingen op de valreep

KVM heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van de beker. Daar mag het Sandy Walsh voor bedanken, die met de 0-1 in de 91ste minuut zijn ploeg behoedde voor het spelen van verlengingen op het veld van Kortrijk.

Nog voor de aftrap liep in Kortrijk het nieuws over het akkoord over een kapitaalsinjectie bij KV Mechelen binnen. Die is zeer welgekomen, werd op het veld ook duidelijk. Mechelen oogde onzeker achteraan en het summum was de terugspeelbal van Bates, bijna goed voor de blunder van het jaar. Zonder dat een Kortrijkzaan kwam druk zetten, tikte de Schot de bal voorbij zijn eigen doelman... En naast doel!

Geen strafschop

KVK was de gevaarlijkste ploeg in het eerste halfuur. De beste kans voor rust was voor Bruno, nadat Selemani het leer met hem meegaf. Bruno zag zijn schuiver met de voet gered door Thoelen. Tussendoor claimde KVK ook tevergeefs een strafschop voor een vermeende trekfout op Selemani. De thuisploeg loste zijn greep wel naarmate de eerste helft vorderde. Malinwa nam over en kwam ook dreigen in het derde kwartier.

Eerst was er geen aanvaller beschikbaar om een voorzet van Storm tegen de netten te duwen. Een volgende fase bestond uit drie kansen: Van Hoorenbeeck miste, Watanabe haalde de kopbal van Bates van de lijn en Malede zag zijn plaatsbal voorlangs gaan. Toch 0-0 dus aan de rust.

© photonews

Het enthousiasme was zeker nog aanwezig bij de thuisploeg, dat na de koffie trachtte om de draad weer op te pikken. Dat resulteerde in een mogelijkheid voor Bruno waarbij Thoelen moest tussenkomen. Voorts bleef het wel een affiche die alle kanten uit kon. Sandy Walsh zorgde er op aangeven van Hairemans in de 91ste minuut voor dat het toch niet tot verlengingen kwam.