Met clean sheet en doelpunt op de valreep is Sandy Walsh man van de match: "Niemand had zin in verlengingen"

Sandy Walsh heeft zich weer bij de beteren in zijn team getoond. Hij is onze man van de match na het beslissen van het bekertreffen met Kortrijk. Samen met zijn collega's in de Mechelse verdediging hield Walsh ook de nul.

Walsh sloeg toe op een moment dat iedereen zich al opmaakte voor dertig extra minuten. "Ik had nog een gesprek met Massimo Bruno, die ik nog ken van mijn periode bij Anderlecht. We zeiden allebei dat we geen verlengingen wilden, met het weer dat ook aan het keren was. Niemand had zin in verlengingen."

Logisch dan ook dat de speler die deze verlengingen wist te vermijden ook de man van de match is. "Ik denk dat iedereen weet dat het een kwaliteit van mij is om in de box van de tegenstander te komen. Vaak sta ik dan vrij en krijg ik die bal ook ingespeeld. Geweldig gevoel dat die bal binnengaat en we na 90 minuten weer naar huis kunnen."

Opportuniteit

Sandy Walsh hoorde van de aanwezige journalisten ook dat de kapitaalsinjectie bij KVM in orde komt. "Dat is nieuws voor mij. Natuurlijk is het normaal dat er communicatie is tussen ons en het bestuur, maar niet echt diepgaand. We lezen ook maar wat er in de kranten staat. Ik hoop dat de spelers die kampen met blessures en ziektes terugkeren. Als er een opportuniteit is, is dat aan het bestuur om daar over te oordelen."

Die is zeker nog welkom, als Malinwa met een volwaardige kern de rest van het seizoen wil aanpakken. Want het blijft dus meestrijden op twee fronten. "Wil je naar die finale en wil je die winnen? Natuurlijk. Ook in de competitie willen we de club brengen waar die thuishoort."

Steun van supporters

Zo is het een dag geworden met enkel goed nieuws voor KV Mechelen. "Geweldig dat we ook weer de steun kregen van de supporters. Alleen maar positieve dingen. Deze maand is bepalend voor wat we dit seizoen gaan strijden. Hopelijk is dit de eerste stap richting wat we willen verwezenlijken. De knop omdraaien na het verlies bij Zulte Waregem was minder moeilijk dan de meeste mensen misschien denken."