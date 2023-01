Efficiënt Antwerp knikkert zwak Genk uit de beker: ideale scenario na goal in derde minuut

Geen dubbel voor Genk, zoveel is nu al zeker. Antwerp rolde voor zichzelf de rode loper uit door héél vroeg te scoren via Janssen en sterk te verdedigen. De Laet en Balikwisha zorgden ervoor dat de wedstrijd al kort na de rust in de beslissende plooi lag.

De eerste alinea van dit verslag is een ode aan de echte spits. U weet wel, zoals hij vroeger bekend stond. Zo'n gast waarvan je je soms afvroeg of hij nog wel op het veld stond en dan één bal in de zestien kreeg en 't was prijs. Tegenwoordig moet een 'negen' lopen, verdedigen, druk zetten en als het even kan ook nog een bal tegen de netten jassen.

Da's Vincent Janssen allemaal niet. Dat is er zo eentje van de oude stempel. Na drie minuten kreeg hij na de perfecte counter van Stengs de bal op het juiste moment. Niet nadenken, ogen toe en de bal in de bovenhoek vlammen, da's Vincent Janssen. Topklasse qua afwerking!

© photonews

De rest van de eerste helft was grotendeels voor Genk, maar ze liepen zich telkens stuk op de goed verdedigende Antwerpenaren. Avilla hield Paintsil onder controle en Muja hield de oprukkende Arteaga tegen. Centraal had Van Bommel er De Laet ingegooid en dan weet je wel dat er mentaliteit op het veld stond. En anders was er ook nog Jean Butez, die een kopbal van Cuesta heel mooi uit zijn doel dook.

© photonews

Toen The Great Old eind van de eerste helft nog eens uit de omsingeling kwam, was het meteen weer prijs. De Laet kreeg na wat geharrewar een afvallende bal voor de voeten en schoot in de korte hoek binnen: 0-2. Een situatie die ze bij Genk niet al te veel gewend zijn en dat zag je er ook aan. Ze gaven veel te veel ruimte weg.

Boeken toe

Een kleine vijf minuten ver in de tweede helft strafte Antwerp dat af. Ekkelenkamp stuurde Balikwisha in één tijd weg en daarmee wist de nummer 10 van de bezoekers wel raad: 0-3. De machine van Genk haperde. Hun anders zo vloeiende spel werd telkens onderbroken, met een pluim voor het werk van Vermeeren en Ekkelenkamp op het middenveld.

De Limburgers konden eigenlijk heel de tweede helft niets van gevaar creëren. Alderweireld en co hielden het perfect gesloten. Als ze nog een bijbaantje zoeken, moeten ze maar eens in de Haven gaan solliciteren. Antwerp heeft zicht op een prijs. Nog twee rondes te gaan... waarin Union de zwaarste tegenstander lijkt te zijn. Het meegereisde legioen genoot alvast.