Woedende Frey na wedstrijd tegen Genk en hij laat het ook weten: "Dit was de laatste wedstrijd voor Antwerp"

Terwijl we woensdagavond geduldig stonden te wachten op de spelers van Antwerp voor een reactie na hun bekerzege tegen Genk, stormde ons ineens een woedende Michael Frey voorbij.

De Zwitserse spits was een kwartiertje na het laatste fluitsignaal al gedoucht en gekleed terwijl er van zijn ploegmaats nog geen spoor was. Met ferme tred stapte hij naar de spelersbus, achtervolgt door twee medewerkers van Antwerp. Die moesten hem blijkbaar kalmeren, maar daar was geen beginnen aan.

"Dit was de laatste wedstrijd van Michael Frey voor Antwerp", wierp hij iedereen toe. Frey had slechts een kwartiertje mogen meespelen. Frey scoorde dit seizoen al 9 keer in alle competities voor Antwerp, maar moet het doen met korte invalbeurten na zijn kuitblessure. Mark van Bommel kiest steevast voor Vincent Janssen als startende spits en dat bevalt Frey niet. Dat hij tegen Genk niet vroeger mocht invallen, heeft er waarschijnlijk veel mee te maken.