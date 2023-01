Vrancken doodeerlijk na bekeruitschakeling: "We waren de mindere, niet goed genoeg"

Wouter Vrancken is eerlijk bij winst én bij verlies. Als zijn ploeg niet goed genoeg is, geeft hij dat ook eerlijk toe. En dat was nu eenmaal een feit tegen Antwerp.

Vrancken gaf collega Van Bommel helemaal gelijk. "Zij breken de match open na een kans die wij missen. Als we terugkijken op de wedstrijd waren we gewoon niet goed genoeg", aldus Vrancken. "Er waren te veel slordigheden. Als je tegen zo'n sterke tegenstander wil winnen, mag dat allemaal niet gebeuren. Hun organisatie was heel sterk. Jammer dat je een wedstrijd verliest, zeker voor de beker, maar we waren de mindere vandaag. Meer valt daar niet over te zeggen."

Vrancken probeerde nog alles om het tij te keren. Hij bracht al vroeg drie wisselspelers in. "Ik wilde meer energie brengen om de match te laten kantelen. Of dit gaat blijven hangen? Als sportman moet je ontgoocheld zijn, maar het is nu zaak om zo snel mogelijk terug op te staan, want de wedstrijden volgen elkaar heel snel op."