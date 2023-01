Van Bommel bijzonder fier op "één van beste wedstrijden van seizoen": "En het gaat nog beter worden"

Mark van Bommel heeft voorlopig geen zorgen meer. Net voor de WK-break waren er immers wel twijfels, maar na twee matchen zijn die helemaal weg. De zege tegen Genk deed de Nederlander enorm veel deugd.

Van Bommel zag Antwerp heel volwassen voetballen. Heel efficiënt ook. "Ik denk dat dit weer reclame voor het voetbal was, net als in Antwerpen", stak hij van wal. "De manier waarop, daar kan ik van genieten. We hebben wel het nodige geluk gehad. Wij scoren op de tegenaanval nadat Genk de score had kunnen openen. Dat geeft toch vertrouwen. Daarna konden ze een paar keer gelijkmaken."

"Wij voetbalden agressief en konden op de juiste momenten scoren. Tactisch zat het goed en de ballen vielen ook goed voor ons. Tegen zo'n goeie tegenstander zo'n prestatie neerzetten op verplaatsing... daar ben ik toch fier op. Dit was één van onze beste wedstrijden van het seizoen."

De vraag daarop deed hem deugd: 'Of dit de titelambities nieuw leven inblaast?' "Ik ben blij dat die vraag komt, want vorige week kreeg ik nog de vraag hoe we uit dit dalletje gingen komen. Nu spreekt men over titelambities. Ik vond ons al steeds beter voetballen na de internationale break, maar we wonnen die matchen niet per sé. En ik denk dat het voetbal nog beter zal worden, dat zie ik echt gebeuren."