Zijn titelambities van Antwerp nu opnieuw springlevend na collectief sterke prestatie? "Niet te hoog van de toren blazen!"

Een verdediger is altijd blij als de nul gehouden wordt. Maar als dat gebeurt met een tactische en organisatorische quasi perfecte wedstrijd van heel de ploeg, dan komt daar nog wel een tikkeltje bij. Zo ook bij Toby Alderweireld.

Antwerp hield Genk woensdag perfect onder controle. De zo geroemde aanval werd al vanop het middenveld afgestopt. "Dit is een bevestiging van de laatste weken”, aldus Alderweireld. “Zo’n overtuigende zege bij een moeilijke uitmatch doet echt deugd. Dit was een complete prestatie. We hebben Genk op de juiste momenten pijn gedaan en op de moeilijke momenten goed verdedigd. Hier kunnen we op bouwen.”

“We wisten perfect hoe ze gingen spelen. Complimenten aan de technische staf. We hebben vandaag -op tactisch vlak en in de duels- een erg volwassen partij gespeeld. En dat met een heel jonge ploeg. Het is een mooie mix van jonge talenten en ervaring.”

Mogelijk blaast het de titelambities ook nieuw leven in. "We mogen niet te hoog van de toren blazen. We staan nog steeds tien punten achter op Genk. We weten immers hoe het is om een paar matchen niet te winnen. En zondag moeten we alweer bevestigen op het veld van Union, waar het ook nooit makkelijk is. Dit geeft alvast vertrouwen."