Steven Defour reageert op kapitaalsverhoging KV Mechelen: "Je wil niet van de regen in de drop belanden"

De kapitaalsverhoging bij KV Mechelen is quasi rond. Dat verheugt uiteraard ook trainer Steven Defour. Op de persbabbel na de gewonnen bekermatch bij Kortrijk, ging het vooral hierover.

Na de competitiematch bij Zulte Waregem had Defour kenbaar gemaakt dat het moeilijk werken was met de huidige kern en dat versterkingen welkom waren. "Het punt was voorbije zondag dat de jongens die tussen de lijnen stonden niet brachten wat ik van hen verwacht. Dan de wedstrijd nog veranderen was moeilijk, want we hadden jongens met heel weinig ervaring op de bank. Dat kwam door een samenloop van omstandigheden."

Defour wil erover waken dat er intern in de spelersgroep voldoende concurrentie blijft. "De extrasportieve dingen zijn mijn domein niet, al willen we wel een volwaardige kern hebben. Dan heb je spelers nodig die in concurrentie kunnen gaan met de spelers die nu een basisplaats hebben. Het kan zeker geen kwaad dat er financiën bijkomen, al moet je er nog voor zorgen dat die goed geïnvesteerd worden."

Met bestuur gesproken over transfers

Het princiepsakkoord werd woensdag aangekondigd. "Ik wist 's ochtends dat het er zat aan te komen." Komen er nu spelers bij? "In het begin van de week heb ik al met het bestuur kunnen spreken en hebben we al over één en ander gediscussieerd." Dat centen niet door ramen en deuren gegooid worden, dat respecteert Defour wel. "Mechelen heeft in het verleden moeilijke tijden gekend en we moeten goed waken over ons DNA."

Hoewel de kopzorgen rond het financiële niet zijn verantwoordelijkheid zijn, was de T1 van KV Mechelen er ergens toch wel mee bezig. "Omdat je in een bepaalde sfeer terechtkomt. Moest er nu nog iets gebeuren qua blessure met een speler, wat altijd kan, dan zou het al heel veel worden. Als er dan geen versterkingen komen, beland je van de regen in de drop en dat wil je niet."