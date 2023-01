Vanhaezebrouck buigt het hoofd voor Union: "We hebben er een topclub bij, daar moeten we in België fier op zijn"

Hein Vanhaezebrouck verloor met Gent van Union SG. De Buffalo's konden nooit echt een vuist maken na de vroege achterstand: "Wat Union te veel heeft, hebben wij te weinig."

Vanhaezebrouck was wel niet blij met dat openingsdoelpunt. "Een hoekschop die binnengekopt werd door een spits van twee meter... Maar goed, hij mocht evengoed 1m40 geweest zijn en de bal had nog tegen de netten gehangen. Dat was gewoon te gemakkelijk. Wij hoopten op dat scenario, maar het was Union dat vroeg scoorde en dan ook nog eens voor de rust de boeken toe deed. Als ze op voorsprong komen, winnen ze bijna altijd. Kijk, we hebben er een topploeg bij en daar moeten we fier op zijn in België."

Maar Gent heeft vooral vooraan een probleem. "We reageerden goed en hadden twee goeie kansen via Depoitre, maar dat doen we niet goed. Als je onze laatste matchen bekijkt: nul, nul, nul, nul op aanvallend vlak. We hebben al alles geprobeerd. Proficiat aan de jongens in de tweede helft, want voor hetzelfde geld krijgen we er vijf of zes binnen. Wat Union te veel heeft, hebben wij te weinig", verwees hij naar de aanvallende stootkracht. "Fofana deed het niet slecht. Hij was onze beste spits op training de laatste dagen. Alles ging binnen, maar ja..."

Nog geen enkele goal van buiten de zestien!

Hoe krijg je als trainer je aanvallers aan het scoren. "Door ze vertrouwen te geven en te blijven werken. We hebben dit seizoen ook nog geen enkele goal van buiten de zestien gescoord. Geen enkele directe vrije trap! Ja, eentje op Antwerp, maar die was afgeweken. Dat zijn allemaal zaken waaruit gescoord kan worden en bij ons heel moeilijk ligt. We spreken erover en werken eraan..."