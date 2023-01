OFFICIEEL: AA Gent ziet verdediger Hanche-Olsen vertrekken naar de Bundesliga

Een vertrekker bij AA Gent. De Buffalo's nemen afscheid van Hanche-Olsen, die in de Bundesliga zijn voetbalgeluk gaat zoeken.

De 25-jarige Noor zette in oktober 2020 de stap van zijn jeugdclub Stabæk naar AA Gent. Bij zijn debuut wist Hanche-Olsen meteen te scoren. Het was de eerste van in totaal 107 wedstrijden die de verdediger voor de Buffalo's zou betwisten.

Vorig seizoen was Hanche-Olsen de man met de meeste speelminuten en veroverde hij samen met zijn ploegmaats de Beker van België. Dit seizoen had de Scandinaviër geen basisplek meer. Bij zijn transfer hoort ook een woordje van dank op de officiële site. "Ik wil alle fans bedanken voor de steun. Onze club gaat even door een moeilijke periode maar ik weet dat het tij zal keren."

Hanche-Olsen blijft dus nog wel meeleven met Gent en kijkt tegelijkertijd natuurlijk uit naar het uitkomen voor zijn nieuwe werkgever. "Het was een doel en een droom van mij om in de Bundesliga te spelen", zegt de nieuwkomer op de site van Mainz.