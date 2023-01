Kums zag Gent afzien bij Union: "Je moet extra geconcentreerd zijn of tegen zo'n ploeg kom je in de problemen"

De spelers van KAA Gent liepen er niet echt gelukkig bij gisteren in het Dudenpark. Allemaal met het hoofd naar beneden na een kansloze nederlaag tegen Union. Sven Kums ziet dat het allemaal niet wil lukken bij de Buffalo's.

Na drie minuten was het lot van Gent eigenlijk al bezegeld. "Je weet dat ze het gaan vasthouden als ze op voorsprong komen, dat hebben ze al zo dikwijls bewezen", aldus Kums. "Dat is hun sterkte. Ons tactisch plan viel zo ook wat in het water. We hebben geprobeerd om de ruimtes niet weg te geven, maar bij hun tweede schot op doel was het weer prijs. En ja, bij die derde ga ik gewoon in de fout."

Die eerste goal was dus pijnlijk. "Ze maken een treintje en dan moet je extra geconcentreerd zijn om je man te volgen. Zeker tegen een ploeg die zo in de flow zit kom je zo in de problemen. We zullen ons nu moeten concentreren op de competitie. Dat we niet meer scoren. Ja, da's al vier matchen zo. We moeten er iets op vinden."