Geraerts heeft de juiste mentaliteit bij Union erin gepompt: "Je ziet veel ploegen zo'n vroege voorsprong verdedigen..."

Karel Geraerts is een nog beter seizoen met Union aan het neerzetten als dat onder Felice Mazzu. De Brusselaars zijn de enigen in België die nog op drie fronten meespelen. Da's gewoon knap. Ze laten geen kruimels van tafel vallen.

Geraerts heeft de juiste mentaliteit erin gepompt. Na de vroege voorsprong ging Union niet op zijn lauweren rusten. "Daar ben ik het meest fier op. Dat ze op zoek zijn gegaan naar die tweede goal. Je ziet veel ploegen dan zo'n voorsprong verdedigen en de boot in gaan. We zijn blijven voetballen en zoeken naar goals, zo kom je niet in de problemen", aldus Geraerts.

Je hebt zo het gevoel dat dit Union de fiere leider in de competitie ook nog het vuur aan de schenen kan leggen. "Gent was eigenlijk enkel gevaarlijk als wij de bal verloren. In de tweede helft waren ze wel wat scherper, zonder echt grote kansen. Na de rode kaart was de wedstrijd helemaal gedaan. We zijn heel trots en fier dat we als enige Belgische ploeg nog actief zijn op drie fronten. We blijven proberen zoveel mogelijk matchen te winnen."